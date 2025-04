A su vez, el mandatario se refirió a lo que está sucediendo en el mundo con el valor del petróleo en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en Qatar, en Europa, y aseguró que “tiene un fuerte impacto en lo que nos pasa a nosotros” porque “hemos perdido cerca del 20 por ciento del valor del petróleo en los últimos tiempos”.

En este sentido, remarcó que “no se puede distribuir lo que no se tiene, porque cuando se distribuye lo que no se tiene, se termina en problemas”, dijo y agregó que “se termina en una promesa fácil, incumplida, y se rompe un vínculo de confianza con la ciudadanía”.

Figueroa destacó que “esto se hace en equipo”, y recalcó que todas estas obras traerán fluidez y desarrollo, “solamente en los ingresos a la capital, nosotros estamos invirtiendo el doble o el triple que otras provincias ponen en toda la obra pública”. “Eso no es magia”, dijo y resaltó que “es un trabajo que hay por detrás, una buena administración, responsabilidad fiscal, proyección hacia el futuro, defensa de lo nuestro”.

Adempas, aseguró que, si bien desde Neuquén no es posible “manejar la macroeconomía en la Nación”, sí es posible “administrar lo nuestro de la mejor manera, y esto se hace siendo responsables, teniendo superávit”, porque eso genera “autodeterminación”.

Neuquén: estas son las 25 obras que transformarán los accesos desde el norte a la ciudad

Por su parte, el intendente Mariano Gaido destacó el orgullo por presentar un plan de obras significativo para la ciudad de Neuquén. Resaltó el desarrollo de la región y en particular subrayó que la capital neuquina, donde el 60 % de su población es joven, “crece cuatro veces más que el resto del país”.

En este sentido, el jefe comunal dijo que diariamente llegan muchísimas personas a radicarse con el objetivo de tener oportunidades laborales, conformar una familia y cumplir sus sueños. “Es una ciudad donde hay que realizar mucha infraestructura para atender tanto a los residentes como a los visitantes”.

Señaló que Neuquén se ha transformado en una ciudad turística y universitaria, que se desarrolla plenamente con el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa a quien agradeció el trabajo en conjunto.

Asimismo, destacó que “mientras que en el país se discute entre una pelea y una situación de endeudamiento, nosotros anunciamos un plan de obra histórico con fondos propios, teniendo las cuentas ordenadas, demostrando que los neuquinos somos eficientes. Y eso es orgullo neuquino”.

“Este plan viene a consolidar lo que venimos haciendo en la ciudad de Neuquén y lo hemos planificado con el gobernador. Estas obras vienen a consolidar y a resolver el ingreso y el traslado de quienes visitan y circulan por nuestra región”, dijo.

En este sentido Gaido aclaró que “es una ciudad que tiene 350.000 habitantes de noche, pero de día se registra el paso de 700.000 personas que vienen a atenderse en la salud pública o privada, a trabajar, a hacer trámites y a educarse. Esta capital es un centro económico y financiero al que además hay que sumarle el turismo en el que estamos trabajando para consolidar generando así una nueva economía”.

Remarcó que se trata de un plan que está financiado con recursos propios y en colaboración con el gobierno provincial, que busca resolver problemas de tránsito y mejorar los servicios. Además, Gaido subrayó la necesidad de diversificar la economía local más allá de las industrias del gas y el petróleo, y mencionó el compromiso del gobierno en realizar estas obras de manera eficiente, ordenada.

Para culminar, el intendente habló sobre la Avenida Los Paraísos, una arteria clave para ordenar el ingreso desde el norte a la ciudad. Proyecto que contempla intervenciones estratégicas para mejorar la conectividad vial, optimizar el tránsito y facilitar los ingresos a la ciudad desde la Autovía Norte, una de las principales arterias de acceso a Neuquén.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó la decisión del gobernador Rolando Figueroa de gestionar la reversión de “las rutas que se habían entregado a Nación para que volvieran a la provincia”, como es el caso “de la Autovía, que se llama ruta 22, que ya es una ruta provincial”, dijo.

Resumen de obras a cargo del gobierno provincial

A cargo del gobierno provincial estarán, sobre la Ruta Provincial 67, un nuevo carril de dos manos desde el Nodo Ruta 67 hasta el cruce con la Ruta 51, la obra tiene una longitud de 19.5 kilómetros; y en el Nodo Ruta 67 un cruce con puente a desnivel y derivadores (Ruta 67 y Autovía Norte).

También la provincia sobre calle Trenque Lauquen realizará la repavimentación y ampliación de carriles entre la Bajada de Maida y calle Río Colorado, la obra tiene una longitud de 1.7 kilómetros; sobre la calle Río Colorado entre Trenque Lauquen y Av. Mosconi ejecutará la repavimentación y ampliación de carriles, con una longitud de 3.15 kilómetros; y pavimentará los 4 kilómetros de calle Futaleufú entre Av. Mosconi y Puente Balsa Las Perlas.

Además, ejecutará en el Nodo Casimiro Gómez el cruce con puente a desnivel y derivadores hacia Autovía Norte y Casimiro Gómez; un nuevo carril de dos manos sobre Autovía Norte entre la rotonda de Casimiro Gómez y el Tercer Puente que une Neuquén y Río Negro, con una extensión de 6.8 Kilómetros.

La provincia también tendrá a su cargo la construcción del cruce con puente a desnivel y derivadores hacia Alpatacos y Autovía Norte en el Nodo Terrazas; un nuevo puente y derivadores hacia Autovía Norte y Avenida Alfonsín en el Nodo Ruta 7; nuevo puente y derivadores hacia Raúl Soldi y Avenida Alfonsín en el Nodo Soldi; nuevo puente y derivadores hacia Ruta 7 y acceso PIN sobre Nodo Parque Industrial Neuquén; y nuevo puente y derivadores hacia Ruta 7 y acceso PIN en el Nodo Zanon.

Además del nuevo puente y derivadores hacia José Franzo y Ruta 7 altura Axion en el futuro Nodo Ruta 7 Centenario. Queda por definir el estudio de ampliación de carriles de la Avenida Raúl Alfonsín entre el Nodo Dr. Ramón y PIN, con una extensión de 3.95 kilómetros.

Resumen de obras a cargo de la municipalidad de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén también se hará cargo de la construcción de obras claves para la transformación de la ciudad, entre ellas la construcción de un tercer carril mano sur norte sobre Bajada de Maida, desde el Nodo Ruta 67 hasta la calle Trenque Lauquen.

También el municipio realizará la pavimentación de las calles Genco (entre Bajada de Maida y Crouzeilles), Crouzeilles (el tramo que va desde la calle Genco a Necochea) y del Lago Muster (entre Crouzeilles y Necochea).

Además, la Municipalidad tendrá a cargo la obra de apertura y continuidad de la Avenida del Trabajador, el tramo que va desde Crouzeilles hasta Necochea; y la apertura y consolidación de la calle República Eslovenia.

Otra de las iniciativas importantes para el norte de la ciudad que tendrá a cargo el municipio es la construcción de la doble calzada de las calles Los Paraísos y Alpataco; la duplicación de calzada de la calle Soldi, el tramo que va de Ramos de Espejo a Avenida Alfonsín.

También, ejecutará en la calle Conquistadores del Desierto un cruce con puente a desnivel y derivadores a la rotonda Casimiro Gómez y Nodo PIN; y la pavimentación de la calzada de la Avenida de los Ríos.