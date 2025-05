Neuquén: entregaron 44 viviendas en Zapala

En este marco, el gobernador reflexionó frente a la comunidad zapalina y preguntó: “¿Qué pasaría si el Gobierno Provincial dice: bueno, hagamos lo mismo que el Gobierno Nacional, no hagamos más obra pública, no hagamos más viviendas, no hagamos más escuelas, no hagamos más rutas, no hagamos más conexiones de servicios” y prosiguió “hoy no estaríamos inaugurando estas viviendas, pero tampoco podríamos tener escuelas, hospitales para atender a nuestras familias y así tantas obras de infraestructura que son necesarias en la provincia”.