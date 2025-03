Neuquén cuestiona los cambios para el ingreso de carne con hueso a la Patagonia

En este marco, el secretario de Producción e Industria, Juan Peláez, expresó: “La medida nos toma por sorpresa porque no teníamos conocimiento. Veníamos hablando con gente de Senasa a nivel regional y nacional, también con autoridades de producción de las otras provincias patagónicas; y hace unos días tuvimos el Consejo Federal Agropecurio (CFA) en Trelew donde estuvieron presentes el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación, Sergio Iraeta, y Pablo Cortéz, el presidente de Senasa, y no se trató esto, no nos contaron de esta medida. Hubiera sido un espacio ideal para poner el tema sobre la mesa y no tomar una medida de esta magnitud sin la participación de las provincias”.