“Una obra esperada, añorada y soñada por todos los habitantes del norte neuquino. Va a modificar la transitabilidad para poder llegar al norte de la provincia. Es una obra muy importante y la estamos haciendo entre todos los neuquinos”, manifestó.

md - 2025-09-04T160133.616 Neuquén: avanza la obra de asfalto en el sector Cortaderas de la ruta provincial 7

Por su parte, Dutsch explicó que “ya comenzaron los movimientos de suelo y comenzó la obra” y consideró que la pavimentación de la ruta representa “el futuro de la zona norte”. “Estoy orgulloso porque cuando comenzamos la gestión hablábamos de la ruta 7 y todo el mundo creía que era solamente un anuncio. Acá estamos con la obra en construcción”, añadió.

YPF licitó y adjudicó a la empresa neuquina Servipet la construcción de los primeros 20 kilómetros de la ruta 7, en el sector conocido como Cortaderas. Este tramo tendrá un plazo de ejecución de 12 meses y en los próximos meses se licitarán otros 70 kilómetros de la traza. Las obras permitirán acortar unos 100 kilómetros la distancia por camino pavimentado con el norte de la provincia.

Cabe destacar que el aporte de YPF forma parte de un acuerdo con el gobierno provincial, y busca mejorar la conectividad de la zona para optimizar la eficiencia y la productividad del desarrollo de Vaca Muerta.