Manu Martínez, la hija de Ciro, llegará a Neuquén para mostrar su propia obra.

Sin embargo, reconoció que el ser "hija de..." ha tenido su parte buena, como incluso poder tocar con él en el estadio de Vélez. "Desde los contactos, hasta que es un músico que la gente quiere también te abre puertas. Esto de poder abrir su show en Vélez estuvo buenísimo y su público es re buena onda".

Respecto de cómo decidió iniciarse en este mundo, Manu reveló que todo comenzó cuando tenía 12 años y compuso su primera canción junto a su mamá, pero luego tuvo que luchar con el "pánico escénico" para poder mostrar su arte."Ahí me di cuenta de que quería seguir componiendo. Después tocar en vivo me costó más porque me dan muchos nervios. Lo re sufría, pero ahora me encanta. Últimamente, ya desde hace un tiempo, me cuesta menos cantar que hablar. Mismo dar exámenes orales en la facultad me resulta imposible", añadió.

En tanto, las giras no son una novedad para Manu. A lo largo de su vida ha acompañado a su padre en varias ocasiones, construyendo recuerdos imborrables, entre ellos, uno que involucra al "sur" de Argentina. "He hecho muchas giras y recorridos con mi papá. Me acuerdo una vez que me fui de gira al Sur con él y era justo para mi cumple", relató en ese mismo reportaje y luego siguió: "Hacía tanto frío en el micro porque se había roto la calefacción que dormíamos abrazados, tipo con camperas. Y fue gracioso porque cumplía 19 años y no dormía hace años abrazada a mi papá".

Este nuevo viaje es especial para la artista. No solo porque es su primera vez en la región, sino porque representa un gran paso en su carrera. "Sí, lo estoy logrando, es más, creo que no me imaginaba tanto", agregó en ese momento.

Por el lado de sus trabajos discográficos, Manu Martínez no solo es una destacada cantante y compositora, sino también la coautora de "Luz", una de las canciones más reconocidas de Ciro y Los Persas. Además, acompaña a la banda de su padre en guitarra en temas como "Vas a bailar", "Me Gusta" y "Dice". Asimismo, recientemente, estrenó su sencillo "Luna llena", cuyo videoclip cuenta con la actuación de su padre.

FUENTE: Mejor Informado