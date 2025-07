Cabe mencionar además que el plan contempla convenios con Rentas, Catastro y el Registro de la Propiedad para obtener rápidamente información sobre los titulares de los bienes allanados. Previo a cualquier disposición, se realizarán evaluaciones socioeconómicas para determinar si habitan menores o personas vulnerables.

En este marco, Gerez destacó también que esta ofensiva responde a una política impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, que se concretó con la Ley 3488 y que desde su aplicación ha generado resultados inéditos: trece condenas con sentencia firme, cinco suspensiones de juicio a prueba y más de cincuenta personas con cargos formulados. “Ninguna provincia en la Argentina tiene estos números”, subrayó el fiscal general.

md - 2025-07-28T155851.385.webp La lucha contra el narcotráfico en Neuquén se afianza y entra en su segunda etapa

Los operativos

Respecto de los operativos, el director de Antinarcóticos, Comisario Mayor Nelson Peralta, acompañado por el Jefe de la Policía Tomás Díaz Perez, informó que se ejecutaron 22 allanamientos entre el miércoles 23 y el viernes pasado en Piedra del Águila (6), San Patricio del Chañar (8), Centenario (4), Rincón de los Sauces (2) y la ciudad de Neuquén (2). Participaron más de 150 efectivos en acciones coordinadas y simultáneas.

Los resultados fueron contundentes: más de un kilo de cocaína y medio kilo de marihuana incautados, 9 vehículos secuestrados, $32 millones de pesos y 18.200 dólares en efectivo. También se decomisaron armas de fuego en varios domicilios, un elemento que Gerez calificó como “denominador común” en estos operativos, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de organizaciones criminales estructuradas y violentas.

En total, 12 personas fueron detenidas con prisión preventiva, la mayoría residentes de las localidades allanadas. Algunos puntos de venta reincidían: “En Chañar allanamos a la misma banda por segunda vez en tres meses”, explicó Peralta. En Centenario, una vivienda tenía cinco denuncias anónimas previas vía código QR, lo que demuestra el peso creciente de la participación ciudadana.

Anonimato

El sistema de denuncias anónimas fue otro punto central. Según Gerez, las denuncias se han triplicado en junio respecto de abril, y en julio ya duplicaron a junio. “La clave es que la persona que denuncia no se expone: no sabemos quién es ni la vamos a convocar. Eso genera confianza”, aseguró. El Ministerio Público coordina con la Policía tareas de observación antes de cada diligencia, y ya se firmaron convenios con nueve municipios y empresas para difundir masivamente el código QR en boletas, colectivos, taxis, panfletos e imanes.

“Cuando devolvamos el inmueble a quien corresponda, o lo reconvirtamos, o lo destruyamos, ahí no se va a vender más droga”, concluyó Gerez. Con este paso, la Justicia neuquina no sólo apunta a interrumpir la cadena de comercialización sino también a desarticular los espacios físicos que funcionan como epicentros de delitos conexos. El mensaje es claro: no habrá lugar seguro para el microtráfico de droga en la provincia.