Comienza la mega obra en Neuquén: duplicará la provisión de agua a varias ciudades

Una vez finalizada -en un plazo de dos años- los usuarios de Vista Alegre, Centenario, Neuquén y Plottier se verán beneficiados, que fue planificada por el gobierno provincial teniendo en cuenta una demanda a escala regional y uno de los preceptos que guían el trabajo cotidiano: hacer una gestión integral del agua.

Al aplicar este enfoque en las políticas públicas se pudo gestionar esta gran obra de agua potable para la Confluencia, una región que ha crecido cuatro veces lo que ha crecido el país sin que todos los servicios básicos hayan acompañado tal crecimiento.

Por eso y por la magnitud que tiene el proyecto se dividió los trabajos en tres rubros: el primero consiste en la reparación de la cañería del acueducto existente y ejecución del canal de riego; el segundo rubro refiere a la duplicación de la planta potabilizadora existente y el tercer rubro será para la derivación de nexos Nueva Esperanza– W1 Y W2.

De acuerdo con la descripción del proyecto, en el que participaron UPEFE y EPAS, las obras se ubicarán en la zona del Norte de Neuquén capital y al sureste de Centenario. Comenzarán en toma en el lago Mari Menuco, seguirán por la planta potabilizadora de Neuquén y finalizarán en el barrio Z1-PIN y Hospital Norpatagónico.