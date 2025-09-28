Neuquén registró una caída histórica en la indigencia y la pobreza

Desde el gobierno provincial destacaron que, pese al contexto nacional complejo y a la paralización de obras financiadas por la Nación, Neuquén pudo sostener la inversión propia. Esto permitió impulsar el empleo y fortalecer los servicios de salud y educación en toda la provincia.

Entre los programas señalados se encuentran las becas Gregorio Álvarez, que ampliaron la cobertura educativa, y la extensión de servicios sanitarios en el interior neuquino. Según las autoridades, estas medidas fueron determinantes para mejorar los indicadores sociales en apenas un año.

De esta manera, Neuquén se ubica entre las provincias con mayor reducción interanual de la pobreza e indigencia. El gobierno provincial sostuvo que los resultados confirman la efectividad de un Estado presente y de un modelo de gestión orientado a la inclusión y el desarrollo local.

Finalmente, la administración del gobernador Rolando Figueroa resaltó que los avances obtenidos refuerzan el rumbo de un modelo neuquino, diferenciado de la tendencia nacional, que prioriza la equidad y la inversión en sectores estratégicos para la comunidad.