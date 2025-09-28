Neuquén cerró el primer semestre de 2025 con una importante reducción de la pobreza. Según los datos publicados por el INDEC, el índice se ubicó en el 26%, lo que representa una baja interanual del 35,6% respecto al mismo período de 2024.
Neuquén registró una caída histórica en la indigencia y la pobreza
Los programas provinciales de asistencia y las becas educativas fueron señalados como claves en los resultados.
El dato más relevante se observó en la indigencia, que pasó del 11,6% al 4,6%, marcando una reducción del 60,3%. Este descenso fue atribuido al impacto de las políticas provinciales destinadas a proteger a los sectores más vulnerables y a una gestión con foco en obra pública y programas sociales.
Desde el gobierno provincial destacaron que, pese al contexto nacional complejo y a la paralización de obras financiadas por la Nación, Neuquén pudo sostener la inversión propia. Esto permitió impulsar el empleo y fortalecer los servicios de salud y educación en toda la provincia.
Entre los programas señalados se encuentran las becas Gregorio Álvarez, que ampliaron la cobertura educativa, y la extensión de servicios sanitarios en el interior neuquino. Según las autoridades, estas medidas fueron determinantes para mejorar los indicadores sociales en apenas un año.
De esta manera, Neuquén se ubica entre las provincias con mayor reducción interanual de la pobreza e indigencia. El gobierno provincial sostuvo que los resultados confirman la efectividad de un Estado presente y de un modelo de gestión orientado a la inclusión y el desarrollo local.
Finalmente, la administración del gobernador Rolando Figueroa resaltó que los avances obtenidos refuerzan el rumbo de un modelo neuquino, diferenciado de la tendencia nacional, que prioriza la equidad y la inversión en sectores estratégicos para la comunidad.