Figueroa en Chile: La integración es la clave para crecer juntos

En ese contexto, consideró que esta “es la gran oportunidad de América para poder generar decisiones colectivas que nos hagan grandes y esas decisiones colectivas sin lugar a dudas parten de lo local”. Mencionó como ejemplo la integración que existe desde antaño entre las comunidades que residen a ambos lados de la Cordillera de los Andes y que fueron determinantes al hacer de Neuquén la provincia con la mayor cantidad de pasos fronterizos con Chile.

Asimismo, se refirió también a proyectos centenarios, como el Ferrocarril Trasandino del Sur, que dan cuenta de ese impulso integrador y que tienen, en estos momentos, grandes posibilidades de concretarse.

“Si no aprovechamos cada una de las ventajas que tienen nuestras provincias y regiones sería un gran fracaso. Sería un gran fracaso para Neuquén no aprovechar la salida al Pacífico. Sería un gran fracaso para Chile no poder ingresar en la Argentina y salir al Atlántico por Neuquén. Tenemos oportunidades históricas. Creo que las inversiones que estamos desarrollando ambos países van a hacer que esto se incremente.”