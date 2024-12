Embarazo seguro: todo sobre de enfermedades de transmisión sexual en el embarazo

Las ETS más comunes durante el embarazo son:

Sífilis: puede causar parto prematuro, bajo peso al nacer y muerte fetal.

Gonorrea: puede causar infección en el bebé durante el parto.

Clamidia: puede causar infección en el bebé durante el parto y problemas respiratorios.

VIH: puede transmitirse al bebé durante el embarazo, parto o lactancia.

Herpes genital: puede causar infección neonatal y problemas respiratorios.

Consecuencias para la madre y el bebé:

Parto prematuro

Bajo peso al nacer

Muerte fetal

Infección neonatal

Problemas respiratorios

Daño neurológico

Ceguera

Sordera

Prevención y detección

Pruebas de detección regulares

Evitar relaciones sexuales sin protección

Vacunación contra el VIH y otras enfermedades

Educación y conciencia sobre las ETS

Examen médico prenatal.

Las enfermedades de transmisión sexual son un riesgo significativo durante el embarazo. Es importante que las mujeres embarazadas tomen medidas para proteger su salud y la de su bebé. Los profesionales de la salud y la sociedad en general deben trabajar juntos para prevenir y tratar estas enfermedades. No dejes de realizar tus consultas prenatales y hablar sobre ITS en tu equipo de salud.