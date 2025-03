El futuro del esquí en Neuquén: consulta abierta en Chapelco

El gobernador Rolando Figueroa tomó la decisión de no renovar el contrato vigente, que expira el 7 de abril, debido a que las condiciones ya no resultaban favorables para la provincia. En su lugar, la nueva licitación establecerá mejoras sustanciales, como un canon mínimo del 2% de la facturación, inversiones obligatorias y acuerdos con las comunidades mapuches, asegurando un esquema de concesión más equitativo.