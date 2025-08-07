El gobernador Rolando Figueroa publicó este jueves un video con fuerte tono político, en el que destaca las cualidades de Neuquén, el compromiso de su gente y la necesidad de defender el modelo de desarrollo propio. El material audiovisual fue acompañado por una publicación en redes sociales bajo un título provocador: “Defender Neuquén o subordinarse a Buenos Aires”.
Con un video contundente, Figueroa pide elegir entre Neuquén o Buenos Aires
En el cierre de alianzas, el gobernador difundió un mensaje en redes sociales donde refuerza la identidad neuquina y critica la obediencia a intereses nacionales.
En el texto que acompaña el video, el mandatario provincial plantea una disyuntiva clara: “En estos tiempos tenemos que optar entre quienes resguardan Neuquén o quienes acatan órdenes de Buenos Aires”. A su vez, introduce el concepto de “La Neuquinidad” como símbolo de autonomía e identidad territorial, en contraste con “el silencio de los que bajan la cabeza”.
El contenido fue difundido en un momento estratégico, ya que coincidió con el cierre del plazo de inscripción de alianzas para las elecciones legislativas de octubre. De este modo, Figueroa refuerza el posicionamiento político de su espacio con vistas a los próximos comicios.
El mensaje está alineado con el llamado modelo neuquino, impulsado por la actual gestión, basado en el desarrollo equilibrado, la defensa de los recursos propios y la participación activa en las decisiones que afectan al futuro de la provincia. “En cada ley, en cada presupuesto, en cada decisión nacional, está en juego nuestro futuro”, afirmó Figueroa.
El gobernador concluyó su publicación con una apelación directa al electorado: “Nosotros optamos por cuidar lo nuestro, con decisión y orgullo. Porque no se puede representar a Neuquén si no se lleva en la piel y en el corazón. Es tiempo de llevar la voz de la neuquinidad al Congreso. Es tiempo de poner a Neuquén primero”.