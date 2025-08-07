Con un video contundente, Figueroa pide elegir entre Neuquén o Buenos Aires

El mensaje está alineado con el llamado modelo neuquino, impulsado por la actual gestión, basado en el desarrollo equilibrado, la defensa de los recursos propios y la participación activa en las decisiones que afectan al futuro de la provincia. “En cada ley, en cada presupuesto, en cada decisión nacional, está en juego nuestro futuro”, afirmó Figueroa.

El gobernador concluyó su publicación con una apelación directa al electorado: “Nosotros optamos por cuidar lo nuestro, con decisión y orgullo. Porque no se puede representar a Neuquén si no se lleva en la piel y en el corazón. Es tiempo de llevar la voz de la neuquinidad al Congreso. Es tiempo de poner a Neuquén primero”.