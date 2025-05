Por su parte, el intendente Ulises Herrera destacó que “esta era una necesidad que tenía la comunidad de Varvarco” y recordó que “hace un año, cuando me recibió el presidente del banco, me dijo que tenía indicaciones del gobernador de que, en cada pueblo, en cada localidad, haya una oficina del BPN”. Agregó que “esto no es solamente una oficina, sino que hace al crecimiento y al desarrollo de nuestro pueblo”. “Muchas gracias gobernador por su decisión, por pensar en nosotros y por querer a nuestros queridos pueblos del norte neuquino”, finalizó.

El BPN se expande y llega a cada localidad de la Provincia del Neuquén

De este modo, los vecinos de Varvarco no necesitarán trasladarse a otras localidades para realizar trámites bancarios o solicitar nuevos productos, ya que contarán con esta nueva atención fija y permanente que reemplaza al servicio de banco móvil que se brindaba en la ciudad.

Además, la localidad cuenta con un cajero automático BPN y a este servicio se suma la nueva oficina con plataforma comercial que se encuadra dentro de la normativa bancaria como un Puesto Permanente de Promoción.

Ahora, solicitar un préstamo, abrir una caja de ahorro o tramitar una tarjeta de crédito son algunos de los servicios que tendrán a disposición permanente los vecinos de Varvarco, además de recibir atención directa y personalizada.

Con estas nuevas oficinas, el Banco Provincia del Neuquén inaugura una nueva etapa de cercanía y presencia permanente en las localidades del interior neuquino, como las recientes inauguraciones de oficinas en Los Miches y Manzano Amargo.