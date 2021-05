Yanina Latorre furiosa con Amalia Granata: “¡Te voy a dar un bife!”

Yanina Latorre apuntó sin filtro contra Amalia Granata cuando la diputada provincial de Santa Fe estaba hablando de Horacio Cabak, involucrado en un escándalo con su ex mujer.

Granata comenzó a contar un picante chisme que le había dado Latorre, con el pedido de que no dijera nada. “Hubo un político muy conocido que me llamó para preguntarme qué tenía Cabak en el auto, yo no le dije nada, pero igual lo que tenía te…”, deslizó. Y Latorre la cruzó: “Esto es para las feministas ¡Te voy a dar un bife Amalia, sos un estómago resfriado!”.

Luego continuó: “¡Parecés Celeste Muriega, que se hace la panelista! Y da ‘primicas’ basadas en dos historias de Instagram. Yo defiendo la patria panelista, porque no es que cualquiera puede serlo. No alcanza con tener un culo, dos tetas y ser linda. Acá hay contenido e información”.

Fuente: Rating Cero