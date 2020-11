Wanda Nara se defiende y dice que nunca se hizo una cirugía

La modelo enfrentó los polémicos comentarios sobre los filtros que utiliza en las fotos que comprarte en las redes sociales.

Wanda Nara suele estar siempre en el ojo de la tormenta por distintos motivos. Esta vez no fue la excepción y la mujer de Mauro Icardi tuvo que salir a aclarar algo que siempre le critican en las redes sociales.

Es que cada vez que Wanda compartía una foto en su cuenta de Instagram, los diferentes usuarios la acusaban no solo de usar muchos filtros sino que de haberse realizado distintos retoques estéticos. En las últimas horas, la modelo abrió la sección de preguntas en su cuenta personal y aprovechó la oportunidad de despejar todo tipo de dudas.

“¿Tu cola y tus lolas son operadas? Sos hermosa“, le consultó una usuaria. Lejos de esquivar la pregunta, Nara respondió categóricamente: “No, ni mi cara. Me da risa que me vean con un filtro de Instagram y digan que me operé… Si supieran que veo una aguja y me baja la presión”

De esta manera, la hermana de Zaira le puso fin al misterio por el que tanto era criticada en el último tiempo.

Fuente: Rating Cero

