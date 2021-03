Vuelta clases a medias en San Martín: “Hay muchas escuelas que no van a poder volver a la presencialidad”

Después de la ardua negociación entre el Gobierno de la provincia y ATEN que termió con un aumento salarial del 30% en promedio para los docentes, este jueves Neuquén comienza oficialmente el ciclo lectivo 2021. Sin embargo, la vuelta a la presencialidad no esta tal en muchos casos ya que los establecimientos no reúnen condiciones necesarias de apertura.

En San Martín de Los Andes durante las últimas semanas padres autoconvocados y diferentes comunidades educativas realizaron reclamos para pedir por mejoramientos de las condiciones edilicias y la adquisición de elementos de bioseguridad para cumplir con el protocolo. Así todo, este jueves hay escuelas que no tendrán la posibilidad de recibir a sus alumnos en las aulas.

“Hay muchas escuelas que no van a poder volver a la presencialidad y eso lo tenemos bien en claro. Sabemos que el hecho de que nosotros ya no tengamos medidas de fuerza, va a dejar al descubierto todas las falencias que hoy tiene el sistema educativo”, explicó en diálogo con Diario 7 Lagos Soledad Mora, Secretaria General de ATEN en San Martín.

Y en esa misma línea, agregó: “La escuela que no tenga las condiciones edilicias y de bioseguridad garantizada no va a iniciar a las clases, sabemos que son algunas las que no van a poder arrancar”.

Mora sostuvo que este tema, según el acta firmado en la mesa de negociación, será seguido por el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE), sumado a la supervisión de de los representantes gremiales y los aportes que tendrán que hacer los Consejos Escolares de cada distrito.

La situación en San Martín como en otros puntos de la provincia es preocupante, y en sentido Mora deja en claro que habrá un seguimiento de reclamo tanto a Distrito Escolar, Concejo Deliberante y el municipio.

Al ser consultada por la decisión de aceptar mayoritariamente la propuesta salarial, Mora explicó que se trata de cifras que se aproximan a los valores de la inflación del último año. “En promedio es un 30%, para los compañeros que recién inician en los cargos de maestro grado y para las horas cátedra es casi un 37%”, consideró.

Sobre el final, la gremialista aseguró que este acuerdo se terminará de concretar al 100% después de junio, momento en que la provincia deberá volver a llamar a los docentes para actualizar salarios.

