Vuelta a las clases presenciales en Angostura: en las escuelas secundarias esperan por la llegada de más dispositivos de seguridad e higiene

A menos de diez días para el inicio del ciclo lectivo 2021 en la Provincia de Neuquén, las escuelas públicas en Villa La Angostura se preparan para lo que será un nuevo año escolar marcado por la vuelta a la presencialidad en las aulas, estrictos protocolos a cumplir y una unidad pedagógica que vincula al 2020 con el nuevo año.



Diario 7 Lagos consultó a las dos escuelas secundarias públicas de la localidad sobre cómo se organizan en el marco de la vuelta a clases, con mesas de exámenes que iniciaron y culminarán en breve, cursos definidos, y esquemas de división de horarios ya planificados esperando por los últimos detalles.



En diálogo con Belén Martinez, la directora del C.P.E.M. Nº 68 explicó que “se están manejando muy bien de forma virtual, y las mesas de examen han sido de esa manera, al igual que el año pasado”, pero que en el plano presencial “es un tema complicado” ya que “no se sabe si iniciarán las clases finalmente el 3 de marzo” por falta de garantías de parte del CPE.

Con relación a esta incertidumbre, Martinez detalló que “hay auxiliares que no están asistiendo a la institución porque son contactos estrechos de casos de Coronavirus y deben permanecer aislados”, mientras que “aún no están todos los dispositivos de cuidado que prometieron desde el Consejo”. Cabe destacar que desde el ISFD N 15, días atrás, comentaban una situación similar a Diario 7 Lagos.



“Se colocó un tótem sanitizante, un dispositivo de toallas y alcohol en gel, pero nada más. Por ahora este todo vacío, no enviaron otra cosa ni tampoco dinero. Por ahora no están dadas las condiciones. De hecho, hay profesores que están aislados también. Es difícil el tema presencialidad, no va a ser en un 100 por ciento”, relató.



En paralelo, la directora expresó que “la escuela se está preparando, armando los grupos y dividiéndose”: “ya se sabe cuál será el procedimiento, tenemos horarios reducidos para que se garantice todo de parte nuestra”.



Martínez expresó también que “las familias están super ansiosas y se enojan en muchos casos porque no tienen respuesta”, pero “esa es la única realidad de la escuela”, el hecho de aún no contar con todos los dispositivos protocolares.



“Nos reunimos entre escuelas, entre docentes, estamos organizando lo mejor que podemos. Pero ante esto no podemos prometer que el 3 va a empezar la escuela presencial porque no puedo prometer algo que no sabemos si se va a cumplir”, resaltó Belén, al tiempo que aclaró que desde el Municipio “hizo todo el trabajo de mantenimiento que tenía que hacer”.

En la misma línea, la directora del C.P.E.M Nº 17, Laura Blatman, explicó a este medio que “el Municipio está terminando algunas cuestiones de mantenimiento como la limpieza de tanques de agua. “Se están instalando todos los dispositivos para cumplir con todos los protocolos, todo lo que tiene que ver con alcohol en gel, sanitización, y acondicionamiento de los espacios”, describió.



En cuanto a las mesas de previas, libres y equivalentes, la directora añadió que éstas fueron de forma virtual y terminan hoy completamente en la virtualidad, al igual que ocurrió en el C.P.E.M Nº 68.



Blatman dijo además que “en principio, ediliciamente si se está en condiciones de iniciar el 3 las clases presenciales con todos los chicos”.



“Están trabajando los docentes, cada departamento está organizándose según sus posibilidades, estamos planificando el año, armando propuestas para los chicos que cursaron el año pasado y pudieron con la virtualidad, y para los chicos que les quedaron algunas cosas en proceso, para que puedan completar los aprendizajes y acreditar las materias que les quedaron del año pasado en el transcurso de este año. La provincia propone un ciclo unificado, una unidad pedagógica 2020-2021, estamos trabajando también en esas propuestas”, contó.



En línea con lo que ocurre en la otra institución secundaria angosturense, Blatman afirmó que “aún restan que lleguen algunos elementos desde la Provincia”, aunque gran parte de la entrada y las aulas de la Escuela ya está, al igual que la ubicación del tótem.



“Faltando una semana creemos que hay plazo suficiente para que llegue todo el equipamiento”, cerró la directora. A días del comienzo de un nuevo año escolar y el primero post cuarentena, la situación depende del Consejo Provincial de Educación, mientras que las instituciones se preparan administrativamente cursos y horarios ya fijados para recibir la comunidad educativa.

