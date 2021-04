Violencia en el Gabinete: La secretaria de Desarrollo Social avaló la salida de Otranto, “no se puede permitir lo que pasó, no es por la línea que va la gestión”

El ministerio de Ciudadanía y Villa La Angostura firmaron un convenio de colaboración para trabajar de forma conjunta con el objetivo de “establecer un abordaje integral y territorial de la violencia”. La Secretaria de Desarrollo Social, Franca Cendra, dialogó con Diario 7 Lagos, brindó detalles acerca del acuerdo y se refirió a la situación de violencia dentro del Gabinete, que se conoció públicamente ayer entre Rubén Otranto y Fabián Arévalo.

“El convenio es una coparticipación del Municipio y el Ministerio para erradicar la violencia de género y la violencia en general, donde ellos participan y colaboran con profesionales para el Dispositivo de Atención a la Violencia (DAV), donde se hace el seguimiento, acompañamiento y el intentar el cambio al hombre violento”, explicó Cendra.

En paralelo, explicó que “este dispositivo va a funcionar con trabajo en conjunto con el Hospital”, mientras que “se harán admisiones individuales y luego trabajos grupales”. “Se trata de erradicar la violencia en el hogar, en el trabajo y donde sea”, sumó la secretaria, y mencionó el hecho que tuvo lugar en el Municipio con el secretario de Obras Públicas, Rubén Otranto, y el secretario de Planeamiento, Infraestructura, Medio Ambiente y Fiscalizaciones, Fabián Arévalo.

“Después de la firma del convenio, se realizó una capacitación a coordinadores y subsecretarios hombres sobre el Buen Trato y el DAV. Desde la primera reunión de gabinete y desde el comienzo de la gestión, lo que se trabajó fue la no violencia, este punto se reforzo. Lo que se hace desde la gestión es cumplir esto, erradicar la violencia también laboral, por eso lo sucedido, en cualquier forma de violencia, hoy no la aceptamos”, relató Franca.

Y continuó: “No podemos dejarlo pasar. Con lo que sucedió el otro día, no se puede permitir lo que pasó, quien tiene razón, quien no tiene razón, no se puede permitir ya que es no es por la línea que va la gestión, el hecho de no erradicar la violencia”.

En relación con esto, Cendra remarcó que “la violencia no es avalada en el Gabinete en ninguna de sus formas”: “Lo que está marcado desde el principio en el gabinete es la no violencia y erradicarla, está justo en mi puesto, en mi cargo, en donde más firmes lo tenemos y donde más lo estamos trabajando y bajando hacia el resto de las secretarias”.

“No hay que permitirlo. Hay que dar firmeza a lo que se viene trabajando día a día, que es corriente. Fue una situación que de mi parte no se puede aceptar. Esto se habla desde la cabeza, que es nuestro Intendente Fabio Stefani. Erradicar la violencia de género, ni un violento más dentro y trabajando día a día para que los empleados también se capaciten y encuentren en el DAV la ayuda que necesitan”, remarcó la secretaria de Desarrollo Social.

Por otro lado, Franca rememoró el caso Guadalupe, y marcó a ese momento como “una instancia que los atravesó fuertemente al equipo por más profesional que sea”: “lo que se busca es poder darles también un apoyo a ellos para poder traspasar todo esto que se vive día a día como responsables de la situación”, manifestó.

Y sumó: “El objetivo es darles el equipo psicológico y de contención con una dupla que contrata el Ministerio para el equipo de Protección. La coparticipación permite generarle a los equipos de la Dirección Integral de Derecho, que depende el área de Desarrollo Social de la Municipalidad, un equipo de contención y trabajo con una dupla de psicólogos y trabajadores sociales que son contratados por el Ministerio, donde hagan apoyo y acompañamiento general”.

Para cerrar, la funcionaria anunció que hoy a las 11 de la mañana tendrán una nueva capacitación junto con el Dispositivo de Asistencia a Varones y el Municipio, donde se empezará por la zona del Corralón, con más de 60 participantes.

