El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Infraestructura, informó que el próximo viernes 5 de septiembre se llevará a cabo la audiencia pública ambiental del proyecto “Nueva Central Térmica Villa Traful”, en el centro de convenciones de dicha localidad.
Villa Traful: realizarán audiencia pública por la nueva central térmica
Fue convocada para este viernes, en el centro de convenciones de la localidad neuquina de Villa Traful.
Cabe mencionar que la convocatoria, abierta a la comunidad, será a partir de las 10 en el Centro de Convenciones ubicado en pleno centro de la localidad.
En este sentido, la audiencia se realiza a raíz del proyecto de traslado de la central térmica actual y el cambio en la matriz de generación de gasoil a gas licuado de petróleo (GLP), con el objetivo de reducir costos operativos, mejorar la eficiencia energética y disminuir las emisiones contaminantes.
Durante el encuentro se expondrán los principales aspectos del proyecto, incluyendo el objetivo y detalle técnico de la obra, principales impactos ambientales y sociales identificados y las medidas de gestión ambiental previstas.
Las audiencias públicas son herramientas participativas no vinculantes que permiten a la ciudadanía acceder a información técnica sobre los proyectos y expresar su opinión. Estas instancias se enmarcan en lo dispuesto por los artículos 90 y 93 de la Constitución Provincial, los artículos 24 y 31 de la Ley 1875 y su reglamentación mediante Decreto 2656/99 (Anexo II).
En este lineamiento, el estudio de impacto ambiental se encuentra disponible para su consulta en el sitio web oficial de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales: https://ambiente.neuquen.gov.ar/