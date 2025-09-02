md - 2025-09-01T182949.885 Villa Traful: realizarán audiencia pública por la nueva central térmica

Durante el encuentro se expondrán los principales aspectos del proyecto, incluyendo el objetivo y detalle técnico de la obra, principales impactos ambientales y sociales identificados y las medidas de gestión ambiental previstas.

Las audiencias públicas son herramientas participativas no vinculantes que permiten a la ciudadanía acceder a información técnica sobre los proyectos y expresar su opinión. Estas instancias se enmarcan en lo dispuesto por los artículos 90 y 93 de la Constitución Provincial, los artículos 24 y 31 de la Ley 1875 y su reglamentación mediante Decreto 2656/99 (Anexo II).

En este lineamiento, el estudio de impacto ambiental se encuentra disponible para su consulta en el sitio web oficial de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales: https://ambiente.neuquen.gov.ar/