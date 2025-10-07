Villa Traful: comenzó a dictarse el Curso de formación para prestadores de cabalgatas

De esta manera, el taller consta de competencias básicas para habilitarse como prestador de cabalgatas ante el ministerio de Turismo, dentro de la Resolución de la Creación del Registro Único Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas (MINTUR 437/2024).

Participaron del encuentro la subsecretaria de Turismo provincial, Silvana Cerda; la presidenta de la comisión de fomento de Villa Traful, Roxana Chávez y el decano de la FaTur, Carlos Espinosa. Los futuros prestadores provienen de las localidades de Villa Traful, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa Pehuenia-Moquehue, Chos Malal, y Tricao Malal.

Esta capacitación cuenta con la intervención y colaboración del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y el Parque Nacional Nahuel Huapi.

El siguiente encuentro será el 17 y el 18 de octubre con el módulo “Rol del Prestador- Guía en la Actividad de Cabalgatas”.

Esta acción se lleva adelante como parte de los lineamientos del modelo de gestión de gobierno, a través de la dirección general de Capacitación y Calidad Turística, dependiente de la dirección provincial de Fortalecimiento de Servicios Turísticos del ministerio de Turismo.

Antecedentes

Esta misma formación se llevó a cabo durante el primer semestre en la Región Alto Neuquén, en las que culminaron el curso 26 personas. Varios de ellos se encuentran en proceso de asesoramiento para habilitarse como prestadores y sumarse a la oferta formal de la actividad.

Actualmente existen cuatro prestadores de la actividad de Cabalgatas habilitados en la provincia. Ellos corresponden a las localidades de Andacollo, Villa Pehuenia-Moquehue, Varvarco y Villa Traful.