El licor de proyección internacional elaborado en Villa Meliquina

El proyecto “evolucionó, superó las expectativas y hoy se toma en coctelería”, expresó. También resaltó los aportes de Lidia: “Es quien más entiende del vivero y las hierbas”. Si bien la receta del licor es un secreto de familia, el emprendedor detalla que “tiene hierbas digestivas, cáscara de naranja y es un producto auténtico de la Patagonia”.

Respecto a la comercialización de los productos, indicó que “no vendemos de manera masiva, sino muy de boca en boca, porque no miramos cada unidad de negocio en forma lineal, sino como un todo, es nuestro modo de vida”.

Sobre el licor Fly Fishing Master y su historia

El licor Fly Fishing Master tiene tres versiones: una suave, dulce, con 29% de graduación alcohólica; otra más fuerte y seca, con 47%; y una versión especial, el Fly Fishing Master Añejo, que se destaca por su maduración en tres tipos de toneles: roble americano, roble francés y lenga fueguina. Este añejado se logra durante un mínimo de dos años en tonelería.

“Salir de Meliquina con un producto es un desafío muy grande por eso agradecemos el acompañamiento de la Provincia”, manifestó el emprendedor que anhela “generar un espacio de tonelerías para que la gente tenga la posibilidad de visitar las cavas con diversas versiones de licores añejos”.

El vecino de Meliquina expresó su satisfacción por el anuncio del gobierno provincial de pavimentar un tramo clave del acceso a la Villa Meliquina. Al respecto indicó que “estamos muy expectantes, nuestros hijos crecieron acá y lo que más queremos es apoyar el desarrollo de la localidad”.

Las personas interesadas en conocer más al respecto, pueden visitar www.familiacassoli.com y www.flyfishingmasterpatagonia.com. “El objetivo nuestro es vender desde la montaña a las ciudades y a cualquier rincón del país”, finalizó Gastón.