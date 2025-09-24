Diario 7 Lagos
Villa La Angostura: últimos días para tratar los residuos forestales antes de la veda de quema

La Municipalidad de Villa La Angostura informó a la comunidad sobre la proximidad del inicio de la veda de quema.

La Secretaría de Planeamiento, Obra Pública y Medio Ambiente de Villa La Angostura informó a la comunidad que en pocos días se dará inicio de la veda de quema, la cual podría adelantarse según las condiciones climáticas y de riesgo.

En este sentido, remarcaron que es fundamental que los vecinos gestionen sus residuos forestales de inmediato, ya que la acumulación de ramas, troncos y restos de poda constituye una alta carga de combustible que incrementa el riesgo de incendios en la interfaz urbano–forestal.

¿Qué es la interfaz?

Es la zona donde las viviendas y construcciones se encuentran en contacto directo con el bosque. Allí, la acumulación de material inflamable aumenta exponencialmente la posibilidad de incendios forestales que pueden afectar tanto a la naturaleza como a la seguridad de las personas y sus hogares.

Formas de tratamiento de residuos forestales:

  • Chipeado dentro de la propiedad
  • Enterramiento dentro de la propiedad en sitio autorizado
  • Quema habilitada por la Brigada de Incendios de Villa La Angostura perteneciente al sistema provincial de manejo del fuego de la Provincia de Neuquén (S.P.M.F) – el permiso es obligatorio.

REQUISITOS PARA SOLICITAR PERMISO DE QUEMA CONTROLADA EN LA OFICINA DE LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES DE VILLA LA ANGOSTURA

Documentación obligatoria a presentar:

  • Formulario completo Anexo I.
  • Copia simple de escritura (dos primeras hojas) o boleto de rentas/municipalidad con el N° de nomenclatura catastral.
    • Si el responsable no es el propietario, deberá presentar autorización firmada a mano, indicando nombre y DNI del responsable + copia de DNI.
  • Croquis del terreno (puede ser a mano) indicando con una X el lugar de la quema.
  • Comprobante de pago del aforo correspondiente.
    • CBU: 0970022211000001870086

Importante:

  • Los días feriados no se realizan trámites administrativos ni fiscalizaciones.
  • Si realizó o realizará limpieza de sotobosque, debe entregar copia del permiso emitido por el área de Bosques. Es obligatorio, sin excepción.
  • El Anexo III no se debe completar (corresponde al área S.P.M.F.), pero sí debe ser impreso y entregado para la fiscalización del lote.
  • Hasta no completar el trámite, no se habilitará el permiso de quema.

Contactos de la Brigada

Guardia WhatsApp: 299 412 4133

Email: [email protected]

Dirección: Obispo de Nevares 266

