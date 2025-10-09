Diario 7 Lagos
Villa La Angostura: Tomás Costa fue reconocido por su participación en las Olimpiadas Matemáticas

El estudiante de Villa La Angostura recibió un reconocimiento por representar a la localidad en la competencia "Ñandú".

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, junto al secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, realizaron la entrega de un reconocimiento al estudiante Tomás Costa, quien representará a la localidad en la instancia final nacional de las Olimpíadas Matemáticas “Ñandú”, uno de los certámenes académicos más prestigiosos del país.

Tomás Costa, de 12 años, cursa 7° grado en la Escuela de Los Andes y logró clasificarse por segunda vez consecutiva a esta instancia nacional, que se llevará a cabo en la ciudad de La Falda, Córdoba, entre el 21 y el 24 de octubre.

Es, además, el único estudiante de toda la región patagónica en alcanzar este nivel de competencia; un orgullo para Villa La Angostura y para toda la comunidad educativa local.

Durante el reconocimiento, las autoridades destacaron el esfuerzo, la constancia y el compromiso de Tomás, así como el acompañamiento de su familia y docentes, que hacen posible este tipo de logros.

