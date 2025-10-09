Villa La Angostura: Tomás Costa fue reconocido por su participación en las Olimpiadas Matemáticas

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, junto al secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, realizaron la entrega de un reconocimiento al estudiante Tomás Costa, quien representará a la localidad en la instancia final nacional de las Olimpíadas Matemáticas “Ñandú”, uno de los certámenes académicos más prestigiosos del país.