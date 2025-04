Villa La Angostura: hallaron sin vida el cuerpo de Matías Ezequiel Vergara

Este lunes, su madre publicó en redes sociales: "Mi niño se fue. No voy a volver a verlo, ni a abrazarlo, ni a besarlo. Dios tenlo en tu gloria y amor. Te amo Matías Ezequiel". El mensaje que dejó Ezequiel, escrito en una pared, al momento de desaparecer generó incertidumbre: “Estoy cansado de lastimar gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo”.

Ezequiel tenía 28 años de edad y

vivía desde hace alrededor de un año en Villa La Angostura.

FUENTE: Mejor Informado