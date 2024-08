Villa La Angostura: el famoso chef Guillermo Busquiazo disfruta de unas vacaciones en la región

"Me gusta mucho venir a Villa La Angostura, no cambio este destino con nieve por ningun otro", comienza relatando Busquiazo sobre su estadía en la región. "Nos hospedamos en el hotel Correntoso en donde me considero de la casa; disfrutamos en las bajadas (del Cerro Bayo) de tomar algo rico en la base para despues volver al hotel y pasar por el spa", detalla.