Proponen a Villa La Angostura como destino de bodas internacionales

En otros destinos del mundo, el turismo de bodas representa un importante motor económico, ya que genera empleo, fomenta el consumo en rubros gastronómicos y hoteleros, y contribuye a la desestacionalización de la actividad turística. Villa La Angostura apunta a seguir esa línea, con el agregado de que se trata de un enclave natural privilegiado dentro de la región cordillerana.

En este marco, las autoridades municipales destacaron que se trata de un plan a mediano plazo, que requerirá capacitaciones específicas y la promoción en ferias nacionales e internacionales. Sin embargo, confían en que el sello “Destino de Bodas en la Patagonia” podría convertirse en una marca diferencial para la localidad.