Mauricio "Chicho" Serna sufrió un robo en plena Villa La Angostura

La escena podría haber quedado como un recuerdo amargo para Serna, pero la historia tuvo un giro rápido: la Policía local, alertada de inmediato, desplegó un operativo que en cuestión de minutos dio con el ladrón a pocos metros del lugar. El hombre, mayor de edad y con poco talento para la huida, fue demorado y quedó alojado en la Comisaría N°28, a disposición de la fiscalía.