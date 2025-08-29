El hecho ocurrió este miércoles, pasadas las 19:30 horas, cuando un delincuente rompió el vidrio de la camioneta del ex volante de Boca Juniors, Mauricio "Chicho" Serna, en Villa La Angostura, y se llevó una mochila junto a otros bolsos con pertenencias personales y objetos de valor.
Mauricio "Chicho" Serna sufrió un robo en plena Villa La Angostura
El ex futbolista disfrutaba de la tranquilidad cordillerana cuando sufrió un robo en plena Villa La Angostura.
La escena podría haber quedado como un recuerdo amargo para Serna, pero la historia tuvo un giro rápido: la Policía local, alertada de inmediato, desplegó un operativo que en cuestión de minutos dio con el ladrón a pocos metros del lugar. El hombre, mayor de edad y con poco talento para la huida, fue demorado y quedó alojado en la Comisaría N°28, a disposición de la fiscalía.
Gracias al accionar policial, todos los elementos sustraídos fueron recuperados y restituidos a su propietario alrededor de las 23:15. Así, lo que comenzó como un “robo de vestuario” terminó con final feliz para el ex futbolista y con la tranquilidad restablecida para los vecinos de la localidad.
FUENTE: Mejor Informado