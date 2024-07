La artista de Villa La Angostura presenta "Drinks", una experiencia sensorial

Respecto a esta nueva faceta artística en la cual se dedicó a la pintura de cuadros, la artista angosturense cuenta: "Comenzó en 2020, despues de una situación particular y familiar muy fuerte que me llevó a volver a agarrar el lienzo y mis pinceles para pintar y, más que nada, poder descargar. Al principio, pintaba figuras hasta que un día especé a espatulear un lienzo y me dí cuenta que no estaba haciendo nada, pero cuando lo terminé vi que me gustaba y descubrí lo que es la pintura abstracta y me metí en ese mundo".