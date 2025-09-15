WEB-Bahia-Mansa-en-Villa-la-Angostura-2.jpg Ideas para disfrutar la primavera en Villa La Angostura

Senderismo y paseos en bicicleta

Villa La Angostura tiene muchas rutas de senderismo para explorar y, además, bosques silvestres que invitan a sumergirse en ellos y disfrutar de la conexión con la naturaleza.

Entre los más famosos y aptos para toda la familia, se encuentran: el Sendero de los Arrayanes y el que va hacia el Mirador Belvedere, el camino hacia el Río Bonito, en la zona de Puerto Manzano, y el Camino Viejo, que desemboca en el Mirador del Lago Espejo.

A su vez, para aquellos que estén preparados para un trekking de mayor exigencia, el Cerro Bayo es una excelente opción, con miradores y vistas inigualables.

Gastronomia vla 960x640.jpg

Gastronomía regional

Siempre es una excelente opción para complementar cualquier actividad en Villa La Angostura: deleitarse con distintos platos regionales, disfrutar de cervezas artesanales locales y relajarse con exquisitas tardes de té.

La gastronomía angosturense combina los sabores únicos de la Patagonia con ingredientes regionales, de la mano de los grandes chefs locales. Se ofrecen platos tradicionales de la zona como cordero, trucha, ahumados, risottos de hongos y pastas rellenas. A su vez, estos platos pueden acompañarse de cerveza artesanal o exquisitos vinos provenientes de las bodegas neuquinas.

La hora del té, a su vez, es un punto recomendado para todo aquel que visita Angostura ya que se puede disfrutar de: café, té de diferentes sabores, el tradicional chocolate caliente, exquisitas opciones de tortas y panificación caseros, con dulces de frutos regionales y scones, hacen de la hora de la merienda un ritual inolvidable.