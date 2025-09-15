De cara al inicio de la temporada de primavera, Villa La Angostura resulta una excelente opción para aquellos que busquen tomarse unos días de descanso y disfrute en destinos nacionales. Con su variada oferta de paseos en un entorno natural único, su gastronomía regional y la tranquilidad que la caracteriza, seconvierte en una gran alternativa.
Ideas para disfrutar la primavera en Villa La Angostura
Villa La Angostura se destaca por ser uno de los destinos más elegidos del país para disfrutar de un entorno natural inigualable durante todo el año.
Casco histórico y Puerto de Villa La Angostura
El nombre de esta localidad neuquina proviene de su ubicación geográfica, ya que se genera una pequeña unión del área costera con la Península, a través del Istmo de Quetrihue, y allí es donde se encuentra el ingreso al Parque Nacional Los Arrayanes. Esta zona es el Área Fundacional de Villa La Angostura y, a su imponente belleza natural, se le suma un atractivo histórico a la hora de ser elegido como punto turístico.
Este icónico lugar esta ubicado aproximadamente a 3 Km. del centro de la localidad y es camino es muy agradable para hacer en bicicleta o caminando. En la zona del Puerto, no sólo se puede disfrutar de las playas y muelles. sino que hay atractivas propuestas gastronómicas, embarcaciones que se dirigen al Bosque de Arrayanes y una Feria de Artesanos y Productores para adquirir productos locales y llevarse recuerdos angosturenses.
Senderismo y paseos en bicicleta
Villa La Angostura tiene muchas rutas de senderismo para explorar y, además, bosques silvestres que invitan a sumergirse en ellos y disfrutar de la conexión con la naturaleza.
Entre los más famosos y aptos para toda la familia, se encuentran: el Sendero de los Arrayanes y el que va hacia el Mirador Belvedere, el camino hacia el Río Bonito, en la zona de Puerto Manzano, y el Camino Viejo, que desemboca en el Mirador del Lago Espejo.
A su vez, para aquellos que estén preparados para un trekking de mayor exigencia, el Cerro Bayo es una excelente opción, con miradores y vistas inigualables.
Gastronomía regional
Siempre es una excelente opción para complementar cualquier actividad en Villa La Angostura: deleitarse con distintos platos regionales, disfrutar de cervezas artesanales locales y relajarse con exquisitas tardes de té.
La gastronomía angosturense combina los sabores únicos de la Patagonia con ingredientes regionales, de la mano de los grandes chefs locales. Se ofrecen platos tradicionales de la zona como cordero, trucha, ahumados, risottos de hongos y pastas rellenas. A su vez, estos platos pueden acompañarse de cerveza artesanal o exquisitos vinos provenientes de las bodegas neuquinas.
La hora del té, a su vez, es un punto recomendado para todo aquel que visita Angostura ya que se puede disfrutar de: café, té de diferentes sabores, el tradicional chocolate caliente, exquisitas opciones de tortas y panificación caseros, con dulces de frutos regionales y scones, hacen de la hora de la merienda un ritual inolvidable.