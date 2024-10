Respecto a sus "guías" dentro del mundo de la música, el artista cuenta: "Tuve influencias de todos lados, de chico me hicieron escuchar desde folcklore a rock nacional y los llamados en ese entonces compilados de rock internacional en cassette o CD". Será por esto que el material de Gustavo habla mucho de su vida "de lo que siento, de mis alegrías y tristezas, amores y desamores, y la magia de la melodía y la letra aparecen solas, en la búsqueda, es algo que por momento llueven ideas y muchas veces no viene nada".

El artista de Villa La Angostura, Gustavo Jerez, lanza su disco Temporal

Pese a este gran logro que da el angosturense en su carrera musical, él confiesa: "Mi carrera es un poco pausada, no trabajo de lleno en ello, aunque es lo que me gustaría, tengo pensado presentar este disco fuera de Angostura y poder llevarlo a lugares que todavía me debo, solo en Jardín Blanco logré girar y poder darle nuevos oídos a mi música".

Cabe mencionar que este disco es grabado por Nicolás Alfieri, masterizado por Andrés Mayo, con una hermosa portada de Pablo Poli de Monte y distribuido por Surtonica Records. "Temporal es un derrotero introspectivo y una meditación sobre lo que acontece, se observa, se siente, se va y permanece", relata Gustavo.

Más sobre el artista agosturense

Gustavo Jerez es un músico, compositor y productor argentino, oriundo de Villa La Angostura. Empezó a tocar de muy chico y su lenguaje musical se fue ampliando al ritmo de su propio deseo. A su vez, compone desde la pequeña unidad de sentido y la amplía hasta volverla un todo. Con su sonido orgánico, retrata un paisajismo complejo en su sencillez, profundo en sus texturas visibles. Los Ep "Jardín Blanco" y "El Sol en la profundidad del bosque" son dos aproximaciones a una naturaleza que aprendió a asir, con pasos seguros y cargados de belleza.