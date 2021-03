Viciconte furiosa con Nadal por los consejos de salud: “Me da vergüenza”

Las declaraciones irresponsables de Ivana Nadal continúan generando rechazo en la comunidad artística. Esta vez, fue Mica Viciconte la que criticó a su colega luego de que dijera que el uso del barbijo genera una baja en la inmunidad.

“Estás viviendo arriba de una palmera! Me da vergüenza, hay gente que se está muriendo, ¿flaca, dónde estás? No le tocó a nadie de cerca para decir esta p…”, opinó en el programa radial Show Attack.

Luego le habló directamente a ella: “No des un mensaje del cual estás equivocada. Quieras o no, Ivana es una comunicadora y hay gente que la escucha. Eso que está comunicando lo tiene que decir un médico”.

Ya con un tono furioso, la mujer de Fabián Cubero lanzó: “¡Me saca! Si vos no te asesorás, no pensás y no preguntás a un médico y no querés entender que hay situaciones graves… Entonces estás viviendo arriba de una palmera”. “Hacé tu vida, hacé lo que vos quieras de tu vida, está todo bien. Pero no comuniques algo que está mal. Hay gente que la está pasando mal, ¿flaca, dónde estás?”.

Nadal, entre otras cosas, había asegurado: “La única realidad que existe es la que vos elegir vivir. ¿Existe el Covid? Sí… Si te están diciendo que el Covid afecta el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo, ¿qué pensas que están haciendo con el barbijo? ¿cuál es la sensación que te da ponerte el barbijo? ¿no te ahogás? ¿no sentís como respirás en caliente, como el dióxido de carbono da vueltas dentro del barbijo? Y vos lo metés y lo sacás del cuerpo, es una locura. ¡Respiren aire puro! Conéctense con la naturaleza, ayuden a que su sistema inmunológico los proteja, somos seres perfectos, nuestro ser es perfecto”.

Fuente: Rating Cero

