Vecinos del acampe no satisfechos con la propuesta del municipio advierten: “Vamos a seguir firmes hasta obtener soluciones reales y concretas”

Así lo comunicaron a través de un escrito en sus redes sociales:

Finalizo la mediación con los representantes del ISSN y el municipio y tras 51 días de acampe pacifico no hubo ninguna solución concreta. Solo hubo aprete de parte del abogado mediador del ISSN, Javier de los Rios y la Sra. Isabella Ceola que en todo momento insistieron a que abandonemos el predio.

En mesa de dialogo propusieron tres tipos de soluciones a corto plazo (seis meses aprox.) que constan de:

1. para las familias que alquilan una ayuda del 35% del valor del alquiler.

2. las familias que alquilan y adeudan meses en el pago un 45% del valor del alquiler.

3. para las familias hacinadas en lo de algún familiar 45 mil pesos para mejoramiento habitacional. (una posible ampliación).Cabe resaltar que no se propuso nada para las familias que están en situación de calle, salvo lo que desde Desarrollo Social habían propuesto con antelación, que se trataba de una habitación en algún hospedaje.

Ahora bien, para tener una idea de más o menos lo que ofrecen los ejecutivos tomemos este cálculo. Si una familia paga de alquiler 20.000 pesos, la posible ayuda del 35% sería de 7.000 pesos, o sea que aun deberíamos contar con 14.000 pesos para seguir alquilando obviando la falta de trabajo que se está atravesando. Por otra parte si una familia que paga ese mismo monto pero por ejemplo adeuda unos 3 meses la ayuda del 45% sería de 9.000 pesos, sin contar que una deuda de 3 meses en este caso sería de 60.000 pesos. En el caso de una familia hacinada en la casa de algún familiar el “mejoramiento habitacional” de 45 mil pesos no es un monto suficiente para cubrir una posible ampliación o mejoramiento si se tiene en cuanta los valores de los materiales sin contar la mano de obra.

Entonces si lo vemos de esta manera, podemos decir que tras todo este tiempo, entre reclamo y acampe, no se nos escuchó. No es una solución tratar de dar un pequeño porcentaje de dinero para seguir alquilando, seguir hacinados, seguir agachando la cabeza por dos mangos. Lo tomamos como un soborno para desistir de un reclamo autentico como es el derecho a una vivienda digna. A pesar de estar consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y teniendo la misma larga historia de lucha y reconocimiento jurídico que el derecho a la educación y a la salud, no ha alcanzado en la Argentina la misma profundidad de desarrollo, respeto y cumplimiento.

Ni hablar de nuestra pequeña localidad, focalizada en enriquecer a una pequeña parte de la población. Estas “soluciones” no constituyen una respuesta integral y universal para las necesidades de vivienda. Por otra parte, en uno de los aprietes para desalojarnos un oficial haciendo lectura de la supuesta orden de desalojo menciono la nomenclatura catastral 162006425810000 la misma fue registrada el 04/09/1941 con Expte. Mensura asociado Exp.:DUP-0369(CON MEJORAS) lo que nos lleva a pensar que el predio lleva abandonado 79 años. Sin ningún mejoramiento y como lo demostramos el lugar era un basurero. Los representantes del ISSN aseguraron que los 210.000 afiliados son los que están presionando para el desalojo del predio. Esto no solo nos genera aún más dudas sino también demuestra una clara ineficiencia.

Nos negamos rotundamente a aceptar este tipo de solución. Vamos a seguir firmes en el acampe hasta obtener soluciones reales y concretas. No vamos a desistir y no nos queda otro camino que tomar otras medidas.Somos Vecinos AutoconvocadosVecinos Sin Techo VLA

