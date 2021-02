Vecinos del acampe continúan pidiendo la emergencia habitacional y el control de los alquileres en Angostura

El reclamo de las familias que ocuparon en octubre del 2020 tierras pertenecientes al ISSN en Villa La Angostura se prolonga y los vecinos aseguran aún no tener respuestas concretas.

En diálogo con Diario 7 Lagos, el grupo expresó que “se encuentran organizados para planificar como seguirán su pedido”, el cuál hace un fuerte hincapié, además de solicitar tierras para las familias en condiciones vulnerables, en la declaración de la emergencia habitacional, la instauración de alquileres sociales, la regularización del registro de vivienda en la localidad.

“Desde el Municipio nos informaron que se contaría con siete hectáreas aproximadamente en Manzano. Es un proyecto que se realizaría con una empresa privada para poder adquirir la tierra y realizar el loteo social, ya que no es urbanizable actualmente”, aseguraron.

A partir de esta comunicación, los vecinos explican a este medio que, en el marco de las ya dos reuniones que tuvieron con Fabio Stefani, el secretario de Viviendas Javier de Los Ríos y el secretario de Planeamiento Fabián Arévalo, pidieron “que se realice un convenio para que las tierras sean otorgadas al grupo donde se está realizando el acampe” con el objetivo de poder urbanizarlas ellos.

Sin resoluciones aún, los vecinos realizaron una serie de marchas en la localidad que complementaron el acampe que ya llevan desde hace más de cuatro meses. En sus solicitudes mayores, la declaración de la Emergencia Habitacional en Villa La Angostura es otro de los ejes sobre los que se posicionan los ciudadanos.

“Pedimos la emergencia. Desde el Bloque Frente de Todos la solicitamos y fue rechazada. Nosotros somos trabajadores y no podemos alcanzar lo que quizás gente de mayor poder adquisitivo si puede. El reclamo lo seguimos, lo mantenemos. Nosotros ya aclaramos en la mesa de diálogo que no íbamos a abandonar el predio hasta que allá algún acuerdo o algo concreto que nos deje decir estamos en camino a conseguir lo que pedimos, que no es para todo el grupo, sino para todo el pueblo”, expresaron en declaraciones a Diario 7 Lagos.

Por otro lado, los vecinos piden que se establezca un control en los precios de alquileres y añaden a esto, lo importante que significaría para Angostura el adherirse al Programa Nacional de Alquiler Social. Desde Nación remarcan que la iniciativa tiene el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal, en donde el locatario sería el Municipio en cuestión.

“Hay mas de 1200 familias en situación complicada en villa la angostura, algunas mejor, otras en situación más extrema. Hay muchas familias que no tienen casa dentro del acampe, entonces el reclamo es para todos”, sentencian.

Y aclaran: “Se realiza de forma totalmente pacífica. Lo que pedimos es un derecho, pedimos un convenio que nos permita construir nuestras propias casas, no un plan de vivienda multifamiliar”. El Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI) es el tercer punto que solicitan que sea actualizado de inmediato en la ciudad.

Al respecto, señalan que “el RUPROVI es una base de datos, la cual si no está actualizada no cumple la función para la que fue creada”. Sobre estos ejes y tras más de 120 días de acampe en el predio, los vecinos autoconvocados continúan en la misma postura y sentencian “estamos como al principio”.

0 Compartidos