Vecinos de San Martín firman un petitorio para pedir que no desalojen a una familia

En las últimas semanas en San Martín se conoció la historia de la familia Lara – Inostroza, se trata de once personas que viven en un terreno ubicado en el barrio Cantera. Están allí hace casi 40 años pero ahora por una medida judicial podrían ser desalojados. Se lanzó un petitorio con firma de vecinos para pedir que no los echen.

“Somos vecinos/as de San Martín de los Andes, repudiamos el desalojo de la familia lara/Inostroza en el terreno ubicado en Félix Amador 114 solicitando que regularicen su situación para que puedan seguir viviendo dignamente en su terreno en el cual viven hace 39 años”, señalan en el petitorio que ya recibió varias firmas y que se viralizó en los últimos días.

Hay que destacar que la familia perdió un juicio. Se trata de una disputa entre la mujer y un empleador que mantuvieron esta relación laboral por muchos años. La familia asegura que tenía testigos para demostrar que durante muchos años vivieron allí.

La familia entera se movilizó para no perder su lugar de años. Hasta incluso recurrieron a la Defensoría del Pueblo local, aunque este organismo mucho no pudo hacer porque la sentencia ya estaba dictada. De esta manera el destino de esta familia parce estar sentenciado, aunque fueron muchos los vecinos que decidieron oponerse y pedir que la familia no sea desalojada.

Varias organizaciones sanmartinenses también se hicieron eco de la situación y emitieron un comunicado en apoyo a la familia que por estos días se la justicia avance con el desalojo, aunque dejaron en claro que van a resistir.

“Ante tanta impunidad y avasallamiento a las familias como lo vemos a lo largo y ancho del país, donde los gobiernos responden criminalizando y violentando, sin importarles si hay niñas/os, es necesario el apoyo de las organizaciones, estudiantes, del movimiento de mujeres, disidencias, sindicatos y la comunidad a acompañar a esta familia, así como las que se encuentran en esta situación”, expresaron en el comunicado firmado por más de 20 organizaciones sociales locales.

El petitorio lo encontrás en este link https://secure.avaaz.org/community_petitions/es/publico_firma_2/?zLqmGrb&fbclid=IwAR0m20nhx_flVEO3hT–V9NuwtL88HgANDfQMg_eNtMe8QnE8jbvnwtqUTs

