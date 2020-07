Vecinos autoconvocados de Villa La Angostura: “Solo estamos exigiendo lo básico, luz y agua”

Un grupo de vecinos autoconvocados escribe una carta al Gobernador en reclamo de la falta de inversión en la localidad:

Al Gobernador, Sr. Omar Gutierrez

El 29 de julio de 2019, Ud. Sr. Gobernador hizo algunas promesas manifiestas en algunos medios de comunicación masiva. Para ponerlo en contexto le recordamos Sr. Gutierrez, que el 20/07/19 cuando se había acumulado en el pueblo de Villa La Angostura los primeros 20 cm de nieve, se cortó la luz y el agua en toda la localidad. Plena temporada invernal! .

De las 5 máquinas viales de la Municipalidad, solo funcionaban 2 que no dieron abasto para todo el pueblo y con la nevada mas grande de los últimos 10 años. Que mejor que nieve en un centro de ski !!, pero lamentablemente no fue así… La comunidad entera sin luz ni agua, turistas que dieron de baja sus reservas por que no podían lavarse ni los dientes. Algunos barrios estuvieron así por mas de 15 días. Agreguemos a esto el cierre de la ruta por desmoronamiento en donde quedamos absolutamente aislados… y se terminó la temporada.

En este contexto Ud. vino y aseguró ayuda a través de créditos blandos, enripiado de calles (en un pueblo de 15.000 habitantes solo hay 15 cuadras asfaltadas), 4 grupos electrógenos, para no quedarnos sin agua cuando se corta la luz, y varias maquinarias. Tambien un plan de poda preventivo.

El 30 de enero 2020, sobre la temporada alta estival, en una nota del diario Noticias Neuquén ( www.noticiasnqn.com.ar ) usted dice que “ acordó en un encuentro con el Consejo Federal de Inversiones, la firma de convenios de infraestructura, entre ellos el soterramiento de líneas aéreas de media y baja tensión en Villa La Angostura.

Hoy, en pleno mes de junio, un año después, con la primer nevada del año sucede exactamente lo mismo que en el 2019. No sabemos qué fue de las maquinarias nuevas, ya que sumando las que usted entregó deberían haber en el pueblo trabajando unas 10 máquinas. Pero no es así…

El Plan de poda preventiva no resultó ya que seguimos con los cortes de luz. Acá el tema es que no lo hace gente idónea.

Los 4 grupos electrógenos tampoco sabemos que pasó por que se corta la luz y también el agua, y nos volvimos a quedar toda la comunidad sin agua!. (hay barrios aún a la fecha que van 3 días sin una gota de agua)

Y lo mas importante es que del soterramiento NADA. Ni un movimiento Sr, Gobernador. NADA.

Como pueblo venimos a pedirle, quizás a exigirle, que cumpla con lo que dice Sr. Gutierrez.

Cuando estuvo con el Presidente Alberto Fernandez, en plena pandemia, dijo que esa visita era una reparación histórica para La Villa. Sabe que no, que la REPARACIÓN HISTORICA ES EL SOTERRAMIENTO.

Solo estamos exigiendo lo básico, luz y agua.

Esperamos pronta respuesta a traves de acciones y no de palabras…

Muchas gracias desde ya.

