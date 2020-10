Valeria Lynch, a días su show virtual donde participará Mariano Martínez: “Es un lujo tocar con mi pareja”

Valeria Lynch es una de las cantantes más queridas y reconocidas por el publico que tiene nuestro país. La interprete de éxitos como Me das cada día más, La extraña dama, La loba, por citar alguno de las canciones más populares de su repertorio, el próximo domingo 18 de octubre se presentara vía streaming, con su banda en vivo y la participación de su pareja actual, Mariano Martínez.

La artista tuvo un año muy agitado a nivel personal, y también ha sido un muy fructífero en lo profesional, a pesar de la pandemia, Valeria logró reinventarse y seguir cosechando el amor del público que la sigue desde hace casi cuatro décadas.

—¿Cómo te preparas para tu show del 18 de octubre en el Día de la Madre ?

—Con mucho entusiasmo y con ganas de reencontrarme con mi banda. Hace seis meses que no tocamos y los extraño mucho. Lo vamos a hacer desde el teatro Broadway. Es una buena forma de volver a los escenarios y empezar a trabajar. Los músicos no estamos considerados como esenciales, pero creo que somos necesarios para alimentar el alma y el espíritu. El streaming es un formato diferente, que vino para quedarse por un largo tiempo. Ojalá que el público nos acompañe

—Estás producida por Guillermo Marin, ¿por qué decidiste cambiar de plataforma en esta ocasión y elegiste Argentina Show Live?

—Marín me convocó y me pareció muy buena la propuesta. Él me dio toda la seguridad que la tecnología requiere… Mi streaming anterior fue un éxito de público, pero bastante accidentado. Cuatro mil personas pudieron verlo y una cifra similar, se quedó afuera porque la plataforma colapsó. Por suerte, la empresa se hizo cargo del incidente. Argentina Show Live es la nueva dirección donde tienen que entrar para comprar la entrada de mi nuevo show Lynch/Imparable.

—¿Cómo estará compuesto el repertorio?

—Te diría que es un mix entre los clásicos que la gente quiere y conoce, y las nuevas versiones de mis últimos dos discos: Extraña Dama del Rock y Rompecabezas. Mas algunas sorpresas que no puedo develar. Serán más de dos horas de show para festejar el Día de la Familia.

—¿Cómo es encarar este show tan importante con tu pareja Mariano Martínez?

—Esta buenísimo, porque es un excelente músico, muy creativo y con una sensibilidad especial. Desde hace un tiempo, Mariano me acompaña en mis shows y la gente lo recibe muy bien. Es un lujo poder tocar y cantar con el

Valeria en su anterior presentación vivió una situación delicada por la superposición de fechas con Patricia Sosa, quien era su amiga y esa circunstancia generó una pelea entre las dos damas de la canción, que parece ser sin retorno. Consultada por la posibilidad de una reconciliación con la ex integrante de La Torre con el paso del tiempo, Lynch respondió: “Cuando pase el tiempo te cuento”.

Sobre su divorcio de Cau Bornes, su ex marido con quien estuvo más de una década casada, Valeria no quiso entrar en conflictos y solo atinó a decir que “se resolverá en la Justicia”. Según pudimos saber, los abogados de ambos están tratando de solucionar el tema, que incluye un importante reclamo económico por parte de Bornes a su ex mujer.C

Tras el escándalo de la separación de Valeria Lynch con Cau Bornes, Tais -la hija del músico brasileño- decidió quedarse viviendo con la cantante. La menor, que también canta, es fruto de la anterior relación del ahora ex de con la folclorista Tamara Castro -que falleció en 2006- conoció a Valeria cuando era apenas una niña y la adoptó como su “mamá del corazón”, hasta la llamaba de esa manera. La relación entre ellas siempre fue muy fuerte, y Lynch se encariño de la pequeña y se convirtió en la hija que nunca tuvo.

“Obvio que me gustaría cantar con Tais. La amo profundamente y creo que va a ser una gran intérprete. Cantamos juntas en un video que subimos a las redes y fue un suceso de likes. Me encanta que tome muy en serio su preparación artística musical. De hecho, estaba programando un viaje para estudiar en EEUU y por razones obvias, tuvo que posponerlo La apoyo y estoy orgullosa de ella y de su crecimiento”, dijo al respecto sobre la posibilidad de que alguna vez compartan algún escenario.

—¿Cómo tomó Tais tu separación de Ca ?

—Sabe todo lo que pasa, pero es una posición muy incómoda la que tiene que afrontar. La mantengo informada, pero al margen de todo el conflicto.

—Este año fuiste abuela por partida doble, ¿cómo llevas ese nuevo rol?

—Adoro ser abuela. Mis dos nietos son una bendición y los amo. Benicio tiene diez meses y Julia, que nació en plena pandemia, cinco. Apenas pueda, los voy a llenar de besos

—¿Qué balance haces de este 2020?

—Te diría que me gustaría borrar este año del calendario, pero me pasaron cosas lindas también. Entonces, pienso: ‘ojalá este mal trance nos sirva para detenernos a mirar para adentro y empezar a darle importancia a las cosas que realmente lo merecen. Y a ser mejores personas cada vez.

