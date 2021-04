Uno por uno, todos los ganadores de los Permios Oscar 2021

Conocé al detalle todos los nominados y quienes se terminaron quedando con la estatuilla.

Mejor película:

“Nomadland”, de Chloé Zhao

“Mank”, de David Fincher

“Hermosa venganza”, de Emerald Fennell

“Minari”, de Lee Isaac Chung

“El juicio de los 7 de Chicago”, de Aaron Sorkin

“El padre”, de Florian Zeller

“Judas y el mesías negro”, de Shaka King

“El sonido del metal”, de Darius Marder

Mejor Actriz Protagonista:

Frances McDormand (“Nomadland”)

Carey Mulligan (“Hermosa venganza”)

Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”)

Vanessa Kirby (“Fragmentos de una mujer”)

Viola Davis (“La madre del blues”)

Mejor Actor Protagonista:

Anthony Hopkins (“El padre”)

Chadwick Boseman (“La madre del blues”)

Gary Oldman (“Mank”)

Riz Ahmed (“El sonido del metal”)

Steven Yeun (“Minari”)

Mejor Dirección:

Chloé Zhao (“Nomadland”)

David Fincher (“Mank”)

Emerald Fennell (“Hermosa venganza”)

Lee Isaac Chung (“Minari”)

Thomas Vinterberg (“Otra ronda”)

Mejor Actor de Reparto:

Daniel Kaluuya (“Judas y el mesías negro”)

LaKeith Stanfield (“Judas y el mesías negro”)

Leslie Odom Jr. (“Una noche en Miami…”)

Paul Raci (“El sonido del metal”)

Sacha Baron Cohen (“El juicio de los 7 de Chicago”)

Mejor Actriz de Reparto:

Yuh-Jung Youn (“Minari”)

Amanda Seyfried (“Mank”)

Glenn Close (“Hillbilly, una elegía rural”)

“Maria Bakalova” (“Borat 2”)

Olivia Colman (“El padre”)

Yuh-Jung Youn y Yeri Han

Mejor Guion Original:

“Hermosa venganza” (Promising Young Woman)

“Judas y el mesías negro”

“Minari”

“El sonido del metal”

“El juicio de los 7 de Chicago”

Mejor Guion Adaptado:

“El padre” (The Father)

“Borat 2”

“Nomadland”

“Una noche en Miami…”

“Tigre Blanco”

Mejor película Internacional:

“Otra ronda” (Another round, Dinamarca), de Thomas Vinterberg

“Colectiv” (Rumania), de Alexander Nanau

“Shaonian de ni” (Hong Kong), de Derek Tsang

“Qua vadis, Aida?” (Bosnia Herzegovina), de Jasmilla Zbanic

“The Man Who Sold His Skin” (Túnez), de Kaouther Ben Hania

Mejor maquillaje y peluquería:

“La madre del blues”

“Emma”

“Hillbilly, una elegía rural”

“Mank”

“Pinocho”

Mejor diseño de vestuario:

“La madre del blues”

“Emma”

“Mank”

“Mulán”

“Pinocho”

Mejor Sonido:

“El sonido del metal” (Sound of metal)

“Greyhound: En la mira del enemigo”

“Mank”

“Noticias del gran mundo”

“Soul”

Mejor corto de live-action:

“Two Distant Strangers”, de Travon Free y Martin Desmond Roe

“Feeling Through”, de Doug Roland

“The Letter Room”, de Elvira Lind

“The Present”, de Farah Nabulsi

“White Eye”, de Tomer Shushan

Mejor corto animado:

“If Anything Happens I Love You”, de Michael Govier y Will McCormack

“Burrow”, de Madeline Sharafian

“Genius Loci”, de Adrien Merigeau

“Já-Fólkið”, de Gísli Darri Halldórsson

“Opera”, de Erick Oh

Mejor película animada:

“Soul”, de Pete Docter y Kemp Powers

“Shaun, el cordero: La película: Granjagedón”, de Will Becher y Richard Phelan

“Unidos”, de Dan Scanlon

“Más allá de la Luna”, de Glen Keane y John Kahrs

“Wolfwakers: Espíritu de lobo”, de Tomm Moore y Ross Stewart

Mejor Documental corto:

“Colette”, de Anthony Giacchino y Alice Doyard

“A Concerto Is a Conversation”, de Ben Proudfoot y Kris Bowers

“A Love Song for Latasha”, de Sophia Nahli Allison y Janice Duncan

“Do Not Split”, de Anders Hammer y Charlotte Cook

“Hunger Ward”, de Skye Fitzgerald y Michael Scheuerman

Mejor Documental largo:

“Mi maestro el pulpo”, de Pippa Ehrlich y James Reed

“Colectiv”, de Alexander Nanau

“Crip Camp”, de James Lebrecht y Nicole Newnham

“El Agente Topo”, de Maite Alberdi

“Time”, de Garrett Bradley

Mejores Efectos visuales:

“Tenet”

“Love and Monsters”

“Mulán”

“Cielo de medianoche”

“El único y gran Iván”

Mank

Mejor diseño de producción:

“Mank”

“La madre del blues”

“Noticias del gran mundo”

“Tenet”

“El padre”

Mejor cinematografía:

“Mank”

“Judas y el mesías negro”

“Noticias del gran mundo”

“Nomadland”

“El juicio de los 7 de Chicago”

Mejor edición:

“El sonido del metal”

“El juicio de los 7 de Chicago”

“Nomadland”

“Hermosa venganza”

“El padre”

Mejor Banda de sonido:

Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por “Soul”

Terence Blanchard por “5 Sangres”

Trent Reznor y Atticus Ross por “Mank”

Emile Mosseri por “Minari”

James Newton Howard por “Noticias del gran mundo”

Mejor Canción original:

“Fight for You” de “Judas y el mesías negro” – H.E.R., D’Mile y Tiara Thomas

“Husavik” de “Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga” – Savan Kotecha, Max Grahn y Rickar Göransson

“Io Si” de “La vida ante sí” – Diane Warren y Laura Pausini

“Speak Now” de “Una noche en Miami…” – Leslie Odom Jr. y Sam Ashworth

“Hear My Voice” de “El juicio de los 7 de Chicago” – Celeste, Daniel Pemberton

