Universidad Nacional del Comahue, veedora del diálogo entre Provincia y comunidades

Las comunidades, por su parte, presentaron su documentación vinculada al registro de sus personerías jurídicas, junto con copias de actas y escritos previos. El objetivo es respaldar sus gestiones y aportar formalidad al trabajo que se viene desarrollando en distintos ámbitos institucionales.

La UNCo asumió el compromiso de actuar como observadora activa, además de aportar un equipo técnico especializado para revisar y evaluar la documentación. Esta colaboración pretende fortalecer el proceso con un enfoque académico y garantizar un análisis independiente.

Finalmente, se estableció que el próximo lunes 18, al mediodía, las partes volverán a reunirse en la casa de altos estudios para designar a los representantes que definirán el cronograma de trabajo. Este paso busca consolidar un marco de diálogo estable y productivo.