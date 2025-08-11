Representantes del gobierno neuquino, la Confederación Mapuche del Neuquén y autoridades de la Universidad Nacional del Comahue mantuvieron este lunes una reunión clave para restablecer el diálogo. El encuentro se llevó a cabo en el ámbito universitario y contó con la participación de los lof Kelv Kura, Ragilew Cárdenas, Fvta Xaven y Newen Kura.
Universidad Nacional del Comahue, veedora del diálogo entre Provincia y comunidades
La universidad revisará la documentación presentada y velará por el cumplimiento de los pasos acordados con el gobierno neuquino y representantes comunitarios.
Durante la reunión, la Provincia entregó a las comunidades un informe detallado con observaciones, constataciones y acreditaciones de cada expediente. Este material busca transparentar la información y facilitar la continuidad de los procesos administrativos que se encuentran en curso.
Las comunidades, por su parte, presentaron su documentación vinculada al registro de sus personerías jurídicas, junto con copias de actas y escritos previos. El objetivo es respaldar sus gestiones y aportar formalidad al trabajo que se viene desarrollando en distintos ámbitos institucionales.
La UNCo asumió el compromiso de actuar como observadora activa, además de aportar un equipo técnico especializado para revisar y evaluar la documentación. Esta colaboración pretende fortalecer el proceso con un enfoque académico y garantizar un análisis independiente.
Finalmente, se estableció que el próximo lunes 18, al mediodía, las partes volverán a reunirse en la casa de altos estudios para designar a los representantes que definirán el cronograma de trabajo. Este paso busca consolidar un marco de diálogo estable y productivo.