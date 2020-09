Un operativo policial impidió la marcha que impulsaban gastronómicos

Si bien no se juntaron muchas personas, quienes se acercaron se mostraron indignados por el operativo policial montado en el centro de Villa La Angostura que no permitió la manifestación en rechazo al regreso a la Fase 1

“No nos dejaron manifestar, hay un retén de la policía en la entrada del pueblo y para el lado de Chile también. Está el grupo GEOP y no podemos manifestarnos”, precisó una de las impulsoras de la marcha.

En la conferencia de prensa brindada ayer, Stefani se mostró muy ofuscado por el reclamo y pidió que se lo trate con respeto “no voy a tolerar ninguna falta de respeto”, el intendente reveló que había recibido insultos.

“Yo no estoy en contra de los comerciantes, per sí estoy a favor del pueblo de Villa La Angostura, tengo que velar por la salud de los 20 mil habitantes”

“Entiendo que la estamos pasando mal, pero les estoy diciendo que me den 96 hs para detectar el nexo epidemiológico, así me lo pide salud, de nada me sirve dejar el pueblo abierto, que mañana en vez de tres casos tengamos 25 y tengamos que estar pidiendo derivación”

“Prefiero que un comerciante se enoje conmigo, pero no quiero cargar con la muerte de nadie. Yo soy el intendente de los 20 mil habitantes y no de un grupo nada más”

0 Compartidos