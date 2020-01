Un bicampeón mundial de Ultra Trail participará en el Patagonia Run

Pau Capell, el reconocido ultramaratonista catalán participará nuevamente de la edición Patagonia Run Columbia Montrail2020 que se llevará a cabo en San Martín de los Andes.

El próximo 3 y 4 de abril San Martín de los Andes se viste de aventura y será el lugar elegido por mas de 4 mil competidores a la espera de enfrentar los desafíos y superaciones que Patagonia Run Columbia Montrail prepara para su nueva edición.

Tras vencer en Transgrancanaria y Patagonia Run Columbia Montrail 2019, Pau Capell se consagró bicampeón mundial de Ultra Trail World Tour al imponerse en UTMB, y cerrando un año excepcional, el mejor de su carrera deportiva. Luciendo estos pergaminos, vuelve a presentarse en la línea de largada del ultratrail patagónico de mayor reconocimiento mundial, dispuesto a revalidar el título obtenido el año pasado.

La expectativa de la organización para este año es contar con un grupo de atletas de relevancia a nivel mundial, que darán lucha al catalán y harán muy entretenida la competencia para la audiencia mundial.

“2019 ha sido un año fantástico para mí. Gracias a mis victorias en Transgrancanaria HG, Patagonia Run, mozart100® y UTMB®, me convertí en campeón del Ultra-Trail® World Tour este año. Estoy muy feliz y honrado de haber recibido el trofeo de 2019 y tengo muchas ganas de darlo todo en 2020. El nuevo calendario incluye carreras que me gustaría correr como Patagonia Run, Transgrancanaria HG y UTMB®” cuenta Pau Capell tras recibir el premio de campeón mundial.

Asimismo Pau Capell contó su experiencia post Patagonia Run 2019: “La carrera se me pasó muy rápido, por más que fueron casi 19 horas y 10 minutos. Sin darme cuenta, ya eran las 8 de la noche cuando me puse la linterna frontal. El recorrido fue excelente y el clima lo hizo más difícil. Sólo me puse como objetivo ganarle al sol. Llegar antes del amanecer. Y lo logré. Lo disfruté mucho”.

Corredores de todo el mundo tendrán su punto de encuentro en Patagonia Run Columbia Montrail 2020, con una propuesta que comprenderá un circuito con senderos, paisajes y desafíos naturales inolvidables propios de San Martín de los Andes, como tambien varias sorpresas adicionales, de las que nos tiene acostumbrados la excelente organización del gran Ultratrail Patagónico