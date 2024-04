Los interesados en obtener más información, obtener precios y consultas por las condiciones generales se pueden contactar a:

Teléfono: +54 9 260 4427190

WhatsApp: +54 9 260 4062953

Mail: [email protected]

tower6 960x640.jpg Turismo en San Rafael:en otoño aprovechá promociones y descuentos especiales

Turismo en San Rafael: detalles y condiciones de la promoción del Hotel Tower Inn

* Tarifas expresadas en pesos Argentinos incluyen IVA, sujetas a variación, válidas desde 01 de Abril hasta el 20 de Junio 2024- No incluye fines de semana largos y/ o feriados.

Temporada Alta: Semana santa, Vacaciones de Verano / Invierno, fines de semana largos y feriados.

Temporada Baja: Comprende el resto del año excepto los periodos detallados como Temporada Alta

* Por tratarse de un programa promocional, el valor es válido por la cantidad de noches especificadas en cada caso con régimen

y categoría según se indique y/o hasta agotar las plazas disponibles.

* Cancelación de la reserva sin penalidad con una antelación de 24 hs. previas a la fecha de la prestación de los servicios.

Pasado el lapso de cancelación sin cargo se reconocerá el reintegro del / los anticipos menos el 14% por gastos administrativos.-

* El cliente es responsable de todos los cargos no incluidos en este programa, no se realiza canje ni reembolso de los servicios no utilizados.

* Tower Hotel: Dos o Tres noches en habitación Doble, Triple o Cuádruple Doble Doble con desayuno.

* Sud Restaurante Hotel: Media pensión, Menú de dos pasos con una bebida por persona por día contratado.

* Dell Olivo Spa: Descuento del 10% en servicios.

* Yancanelo: Descuento del 20% en productos .

* Métodos de pago aceptados: efectivo, depósito o transferencia bancaria, tarjetas de débito y crédito.

* Programa sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso, No acumulable con otras promociones.