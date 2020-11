Tressens asegura que la denuncia de Brito es falsa: “Voy a demostrarlo, ni mi señora ni yo hemos hecho actividades comerciales con el Municipio”

Tras el pedido de dimisión al cargo al presidente del Concejo Deliberante, David Tressens, por parte del secretario de Economía Daniel Brito, mediante una carta oficial durante el día de hoy, Diario 7 Lagos dialogó con Tressens, quien se refirió a las acusaciones en su contra y fue tajante: “Son falsas. Ni mi señora ni yo hemos efectuado actividades comerciales con el Municipio”.

“Me llama poderosamente la atención que hagan una falsa denuncia casualmente cuando se tiene que votar por el juicio político del secretario de Economía. Ni yo ni mi señora tuvimos ninguna relación contractual con el Municipio desde que comenzó la gestión”, explicó Tressens.

Asimismo, informó que, al comienzo de la campaña del Intendente Fabio Stefani, el remarcó a las autoridades competentes “que su señora es la titular de la aseguradora, por lo que tenía seguros que venían de arrastre ya que, en la última licitación, que se hizo en el año 2018, se ganó un paquete”.

En paralelo, señaló que desde ese momento “el productor no tiene ninguna injerencia más en la póliza, tampoco puede anularla porque es un contrato de parte”: “yo no tengo ninguna habilitación comercial de nada, yo tengo matricula de productor de seguros y en este momento no estoy trabajando con ninguna compañía”, agregó el presidente del Concejo.

Por tal motivo, Tressens plantea que “ha sido un tema blanqueado desde el inicio de la gestión, inclusive al Concejo por medio de un plenario”, y suma: “Si Brito y Stefani lo sabían desde antes de iniciada la gestión, entonces tengo pensar que hubo encubrimiento por parte de ellos y ¿cuál es el motivo por el cual ahora aparece esta denuncia?”

“Yo en lo personal no tengo ninguna relación comercial con el municipio. Esa es la primera falacia de la denuncia. El contrato expuesto es anterior a la gestión. Los contratos en Argentina son anuales. Todos los años se renuevan automáticamente cumplimentando el plazo que establece el pliego de la licitación”, argumenta David.

Y amplía: “Este pliego de licitación va hasta abril del año que viene, por ende, todos los años se renueva automáticamente pero no participa un productor, es un trámite automático dentro de las cláusulas contractuales, que tiene el asegurado con el asegurador. O sea, con el Municipio”.

Tressens repite que “no se ha hecho ninguna actividad comercial con el Municipio ni existe intencionalidad de realizarla”: “Ratifico y voy a demostrar que es falsa la denuncia. Esto va a tomar estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria como corresponde, ahí es donde el Concejo Deliberante vera cual es la actitud que va a adoptar, me pedirán las explicaciones del caso, más allá que ya se ha hablado el tema”.

Dadas las circunstancias, el presidente del Concejo adelanta que el caso “seguirá los mismos pasos que corresponden conforme a los tiempos legislativos”, mientras que tomará estado parlamentario, pasará a comisión, luego a plenario y allí resolverán los concejales”.

Al finalizar el diálogo con este medio, el concejal interpeló nuevamente: “me llama poderosamente la atención que hagan una falsa denuncia casualmente cuando se tiene que votar por el juicio político del secretario de economía. Durante la campaña y ocho meses de gestión no fue inconveniente y ahora sí”.

0 Compartidos