Tren Patagónico: "Un viaje desde la cordillera bajo las estrellas"

El Tren Patagónico lanzó su temporada de salidas de septiembre con un servicio turístico nocturno que une San Carlos de Bariloche con la estación Perito Moreno. Cada sábado a las 18, las y los visitantes podrán disfrutar de una experiencia única que combina el paisaje de la cordillera y la estepa rionegrina, gastronomía regional y música en vivo.

“Queremos que los turistas vivan la estepa y cordillera patagónica de una manera distinta, con un recorrido nocturno que sorprende tanto a visitantes nacionales como internacionales”, destacó Darío Dukart, jefe de ventas y comunicación de Tren Patagónico.

Una experiencia diferente en la Patagonia

El viaje dura menos de una hora y atraviesa puntos emblemáticos como el puente sobre el río Ñirihuau, y miradores naturales que ofrecen vistas panorámicas de Bariloche y los cerros Catedral y Tronador. Durante el trayecto, un guía turístico acompaña a los pasajeros, sumando historias y relatos que enriquecen el recorrido.

Al llegar a la estación Perito Moreno, los visitantes son recibidos en la histórica Casa de Té, donde disfrutan de una recepción con chocolate caliente o vino, acompañados de canapés. Más tarde, la noche continúa en el Quincho de la estación con una parrillada patagónica y música en vivo.

El menú incluye empanadas, asado, cordero al asador, chorizos, morcilla y achuras, acompañados de ensaladas o papas fritas, pan, tortas fritas y postre. Además, se ofrecen opciones vegetarianas, veganas y aptas para celíacos. (Las bebidas no están incluidas y se abonan en el lugar).

Dukart, concluyó: “Este servicio turístico se consolida cada año como una de las experiencias más elegidas por quienes visitan Bariloche, porque combina naturaleza, tradición y gastronomía. Durante septiembre buscamos que más personas descubran la estepa en todo su esplendor nocturno”.

Tarifas del Tren Turístico

  • Residentes en Río Negro:

Adultos: $111.600

Jubilados: $94.900

Menores de 4 a 12 años: $82.600

Menores de 0 a 3 años: sin cargo

  • No residentes

Adultos: $125.000

Jubilados: $106.000

Menores de 4 a 12 años: $92.700

Menores de 0 a 3 años: sin cargo

Información y venta de pasajes

Atención telefónica disponible durante los horarios de boletería y estación. Los tickets pueden adquirirse en la web oficial: www.trenpatagonicosa.com.ar o en boleterías presenciales: San Carlos de Bariloche – Boletería Centro Dirección: Francisco Pascasio Moreno 200, San Carlos de Bariloche, Río Negro. Whatsapp: (+54 9) 2940-413881. E-mail: [email protected]

