Tren Patagónico: "Un viaje desde la cordillera bajo las estrellas"

Al llegar a la estación Perito Moreno, los visitantes son recibidos en la histórica Casa de Té, donde disfrutan de una recepción con chocolate caliente o vino, acompañados de canapés. Más tarde, la noche continúa en el Quincho de la estación con una parrillada patagónica y música en vivo.

El menú incluye empanadas, asado, cordero al asador, chorizos, morcilla y achuras, acompañados de ensaladas o papas fritas, pan, tortas fritas y postre. Además, se ofrecen opciones vegetarianas, veganas y aptas para celíacos. (Las bebidas no están incluidas y se abonan en el lugar).

Dukart, concluyó: “Este servicio turístico se consolida cada año como una de las experiencias más elegidas por quienes visitan Bariloche, porque combina naturaleza, tradición y gastronomía. Durante septiembre buscamos que más personas descubran la estepa en todo su esplendor nocturno”.

Tarifas del Tren Turístico

Residentes en Río Negro:

Adultos: $111.600

Jubilados: $94.900

Menores de 4 a 12 años: $82.600

Menores de 0 a 3 años: sin cargo

No residentes

Adultos: $125.000

Jubilados: $106.000

Menores de 4 a 12 años: $92.700

Menores de 0 a 3 años: sin cargo

Información y venta de pasajes

Atención telefónica disponible durante los horarios de boletería y estación. Los tickets pueden adquirirse en la web oficial: www.trenpatagonicosa.com.ar o en boleterías presenciales: San Carlos de Bariloche – Boletería Centro Dirección: Francisco Pascasio Moreno 200, San Carlos de Bariloche, Río Negro. Whatsapp: (+54 9) 2940-413881. E-mail: [email protected]