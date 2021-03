Tras la muerte de Quintriqueo, el abogado de la familia de Guadalupe confirmó que irán en contra de los funcionaros que no actuaron ante las denuncias

El femicida de Guadalupe Curual, Juan Bautista Quintriqueo, falleció este martes por la mañana en San Martín de Los Andes tras dos intentos de suicidio. La causa ahora dará un giró ya que no se podrá continuar con la acción penal hacia el asesino: “Se extingue el juicio disciplinario, pero no la responsabilidad penal, ni la económica del Estado”, explicó Marcelo Hertzriken Velasco, abogado de la familia de Guadalupe en diálogo con Diario 7 Lagos.

En paralelo, allegados y familiares de la víctima aseguraron que la noticia “les duele profundamente” pero continuarán “la lucha por Guadalupe y por todas”.

“La situación es de desasosiego, es una sucesión de hechos lamentables. Ayer al mediodía estábamos convencidos que íbamos a ir contra el autor del femicidio, ayer mismo renuncia el juez, hoy muere el imputado, las posibilidades de hacer justicia por acción u omisión a quienes han sido los responsables de este femicidio se diluyen”, remarcó Hertzriken Velasco.

El letrado comunicó además que van a ir “en contra de los funcionarios que no actuaron: el Juzgado Civil y la Oficina de Violencia de Villa La Angostura”, por incumplimiento del artículo 248 del Código Penal, el cual indica el incumplimiento de los deberes de funcionarios púbicos. Con respecto al juez Jorge Videla, quien renunció ayer, Hertzriken Velasco confirmó que planeaban realizarle un juicio político.

Por su parte, Valeria Navarro, allegada a Guadalupe, expresó a este medio: “es una mezcla rara de sensaciones, quien se lleva la vida de Guadalupe se va de este mundo sin llegar a pagar en la justicia y para la sociedad lo que correspondía. Hoy más que nunca pensamos en ella. Se nos muere su asesino y nos duele profundamente, pero la lucha será por ella y por una sociedad mejor para su hija y para todos nuestros hijos”.

Además, Navarro aseguró que “creen que todo se ha hecho mal con respecto a quienes debían garantizar que este asesino no matara a Guadalupe y que el femicida no se autolesionara para buscar la muerte: “Lamentablemente nada de esto se puede volver para atrás porque Guadalupe no va a volver a vivir”, dijo la exconcejala.

En cuanto al sentimiento de la familia, el letrado describió que la situación es principalmente “de malestar y hartazgo, ya que es el peor y más impensado escenario”: “Tener que estar tomando conocimiento de esto es terrible para la familia. Hoy el papá de Guadalupe estaba cargando los muebles de su propia hija y desocupando su departamento. Queremos darle la información absolutamente necesaria y no exponerlos todo el tiempo”.

El abogado volvió a destacar la inacción judicial, principalmente en los días previos al femicidio de Guadalupe, pero aclaró que el accionar de la Municipalidad de Villa La Angostura “fue la única actividad que se pudo comprobar con el acompañamiento de trabajadores sociales y psicólogos”.

“Quiero poner de resalto esto que no es poca cosa. Al juez le dijeron que el día 11 de febrero estaba en altísimo riesgo la joven, que estaba sufriendo reiteradas amenazas de muerte con arma blanca, con cuchillo. Esto lo dijeron el 11 de febrero, desde ese día hasta el 24 que murió, nadie hizo absolutamente nada”, explicó Hertzriken Velasco.

“La lucha va a ser por Guadalupe, por una sociedad mejor para sus hijas, para nuestros hijos, para todos. No queremos más esto. No queremos más estas manos asesinas que cada 24 horas nos quitan una mujer. Y por eso va a ser la lucha: por su memoria, por la justicia y por todas las situaciones que pasan, que no queremos más. Es un dolor muy grande realmente, de solo pensar en la beba y en la hijita de Guada es una tristeza muy profunda pero la lucha sigue”, finalizó Navarro.

