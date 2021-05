Trabajadores de la Salud de San Martín hacen crecer su “fondo de huelga” por descuentos en salarios

Después de varias semanas de tensión extrema con un corte de ruta en reclamo de mejoras salariales, los trabajadores de la salud de San Martín de Los Andes se mantienen nucleados bajo el colectivo Autonvocados de Salud SMA. Por estos días buscan recolectar dinero para hacer crecer el fondo de huelga con el que se le da asistencia a aquellos profesionales que sufrieron descuentos por los días de paro.

Julieta Tarifeño, referente de los Autoconvocados, informó a Diario 7 Lagos que algunos de los trabajadores que participaron de la huelga percibieron sus salarios con descuentos.

“Este mes algunos compañeros sufrieron descuentos de algunos días, de forma aleatoria, por eso buscamos fortalecer el fondo porque no sabemos que va a pasar el mes que viene. Es probable que haya nuevos descuentos”, resaltó Tarifeño.

En primera instancia este dinero recolectado será destinado a ayudar a los trabajadores del Hospital de San Martín que puedan necesitarlo, pero no descartan también dar colaboración a los profesionales de salud de otras localidades que se encuentren en la misma situación.

Consultada por la continuidad de sus reclamos, Tarfieño dejó en claro que en estos momentos la situación epidemiológica en San Martín ha hecho que no puedan avanzar en la planificación de los pasos a seguir.

“Había paro en otros lugares, pero la verdad que nosotros no pudimos adherir porque estamos todos trabajando mucho. No es hayamos terminado con las medidas, sino que realmente la situación del hospital no nos permite hoy hacer ni una medida”, admitió la profesional de la Salud.

Locro para el fondo de huelga

En este contexto particular y de suma preocupación desde lo epidemiológico, pero también desde las represalias a los trabajadores que participaron de las medidas de fuerza, los trabajadores de salud van a vender porciones de locro para el próximo 25 de mayo.

Todo lo recolectado será a beneficio del fondo de huelga. La porción saldrá 500 pesos, se compra de forma anticipada y se retira en el CDI Semillitas (Drury y Calderón) de 12 a 14hs.