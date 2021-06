Toma de tierras: “es nuestra intención poner sobre la mesa la dejadez política, institucional y social y las dificultades que tenemos los angosturenses”

El Colegio de Arquitectos de Villa La Angostura, la Unión de Constructores de Villa La Angostura (UdeCo) y la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Producción de Villa La Angostura emitieron una dura carta en referencia a la problemática del acampe en el predio del ISSN, situación que se ha tensionado en las últimas horas.

El escrito:

Sr. Director:

Las instituciones que firmamos al pie de la presente carta, lo hacemos con la intención de dirigirnos a toda la Comunidad de Villa La Angostura en relación con la deteriorada situación actual, que tiene como una de sus manifestaciones más tristes y dolorosas, los hechos ilegales de notorio y público conocimiento, que se desarrollan en el denominado “Acampe”.

No avalamos ni consentimos ninguna forma de apropiación de bienes privados, de violencia ni de autoritarismo. La falta de acción por parte de las autoridades gubernamentales durante años, nos ha traído hasta aquí, enfrentándonos a situaciones extremas. Estas mismas autoridades, que son las encargadas de ejecutar las numerosas planificaciones en las que tanto hemos invertido como pueblo y que desde siempre duermen dentro de oscuros cajones, recién ahora, con la crisis avanzada, parecen reaccionar. Confiamos que prontamente van a ofrecer soluciones sensatas y adecuadas.

No es nuestra intención generar una valoración política del conflicto en particular, pero si darle la entidad que merece. Si es nuestra intención poner “sobre la mesa” la dejadez política, institucional y social y las dificultades que tenemos los Angosturenses, que cada vez calan más profundo en nuestros comportamientos, y nos hace estar cada día más divididos entre vecinos. Esto, nos lleva a reflexionar que enfrentados, perdemos de vista dos cosas: la primera, quiénes son los verdaderos responsables de tan desvergonzada inacción y negligencia; y la segunda es que, a menudo, olvidamos la enorme capacidad de acción que tenemos y que tantas veces se ha puesto de manifiesto con acciones solidarias y conjuntas.

Mencionar que Villa La Angostura tiene un problema habitacional grave no es un tema menor. Hay una distorsión en la oferta de alquileres, que dificulta seriamente el acceso a una vivienda. Un tema que ya se ha advertido y nuevamente se cae en la informalidad y en la desregulación, propia de la falta de una estrategia clara desde el gobierno municipal. Esta crisis habitacional, en donde hay más inquilinos que viviendas, debe atenderse, pero los medios para solucionarla nunca pueden estar por

fuera de la legalidad. Somos un pueblo autodenominado turístico, orientado a una economía de servicios la cual, según se ha plasmado en diferentes documentos, intentamos desarrollar económica, ambiental y socialmente de manera sustentable. Estas afirmaciones gozan de consenso casi generalizado.

Entonces, levantamos la voz y preguntamos, ¿qué han hecho las sucesivas autoridades para plantear un camino viable? ¿Qué soluciones aportaron y cuáles son las que aportan ahora? A vistas esta, que no han sido capaces de viabilizar no sólo el acceso a la tierra y la vivienda digna, sino tampoco proveer condiciones lógicas para el alquiler de viviendas permanentes. Reiteramos y apoyamos el llamado que tantos vecinos hacen a nuestras autoridades electas, no sólo para atender la problemática acuciante de tantos hombres, mujeres y niños sin techo, sino también para garantizar el estado de legalidad. La solución no está en apropiarse de efectos privados, sino en buscar que el estado se responsabilice y ofrezca soluciones y posibilidades reales.

Creemos que sólo respetándonos y uniéndonos como pueblo una vez más, exigiendo soluciones en donde deberían estar, vamos a lograr trascender de manera positiva y así obtener cambios. apropiados para cada situación.

Aunque a muchos de nosotros pueda parecernos una carga que no nos corresponde, invitamos a todo el pueblo, que, de manera responsable y ciudadana, reclame que se haga presente la justicia. Solo en la unión colectiva y en el compromiso activo lograremos buenos resultados.

Firmado:

Colegio de Arquitectos de Villa La Angostura

Unión de Constructores de Villa La Angostura (UdeCo)

Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Producción de Villa La Angostura