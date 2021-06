Toma de Tierras: Desde el Concejo negaron la reunión con vecinos aunque podrían acercarse al acampe

Tras el anuncio de los vecinos que se encuentran acampando en el predio del ISSN por el reclamo habitacional que llevan hace ya ocho meses, en donde comentaron a Diario 7 Lagos que se reunirían mañana con concejales, desde el Concejo Deliberante de Villa La Angostura explicaron que “no hay ninguna reunión pautada”, aunque habría posibilidades de efectuar algún encuentro en el mismo terreno.

“La actividad en el concejo sigue realizándose de manera virtual como parte de los protocolos sanitarios que se están estableciendo en el edificio, no se están realizando reuniones, actividades o sesiones, por eso no podría realizar la reunión con los vecinos. No está acordada y además no se pueden realizar de forma presencial en el edificio del concejo”, explicaron a este medio.

En paralelo, desde el Concejo precisaron que “se les va a comunicar a la gente del acampe si mañana algún integrante del Concejo se va a dirigir a ese sector para recorrer el lugar”, y reiteraron que no hay pautado un encuentro para mañana a la mañana.

Diario 7 Lagos consultó además a los propios vecinos que se encuentran en el predio y que ayer se dirigieron al Concejo Deliberante y el Municipio reclamando ser escuchados. Sobre la no realización de la reunión, manifestaron que “no les han dicho nada todavía” y que “hay pruebas filmadas” respecto del momento en que se acordó el encuentro con los ediles.

El mayor revuelo ocurrió este fin de semana, cuando otro grupo de vecinos comenzaron a confeccionar una nota y un pedido de firmas para entregar a las autoridades, con motivo de solicitar que se libere el terreno. Quienes se encuentran en el acampe aseguran que hay hostigamiento hacia ellos “por parte de los que tienen plata”.

Varios Bloques políticos tales como Primero Angostura, PRO y el Frente de Todos han expresado sus visiones y exclamado la necesidad de solucionar este conflicto cuanto antes. Por su lado, la concejal del PRO, Marta Cicconi, señaló a Diario 7 Lagos: “desde el bloque estamos preocupados por el tema y trabajando en conjunto con los concejales” en pos de resolver la situación.