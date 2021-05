Tinelli re caliente desmintió que se va a vacunar en Miami

Luego de varios trascendidos periodísticos, Marcelo Tinelli confirmó este lunes que no se vacunará contra el coronavirus en Miami.

“Hay algo que no entiendo. Llama periodista X y pregunta si me fui o me iría a vacunar a Miami. Le respondo que no. Mismo periodista X titula ‘Tinelli está en Miami vacunándose’. ¿Es joda?“, se quejó el conductor en sus redes sociales.

Hay algo que no entiendo. Llama periodista X y pregunta si me fui o me iría a vacunar a Miami. Le respondo que no. Mismo periodista X titula “Tinelli está en Miami vacunándose”. Es joda? — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 4, 2021

En las últimas horas, varios medios y portales dieron por hecho que el presidente de San Lorenzo estaba en la ciudad estadounidense para recibir la vacuna contra el coronavirus, como hicieron otros famosos como Ángel de Brito o Fabián Doman.

Sin embargo, Tinelli se encargó de desmentirlo rotundamente.

Fuente: Rating Cero

