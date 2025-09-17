Testimonio y prevención: Sebastián Mascherano será parte de "Neuquén Sin Drogas"

Neuquén Sin Drogas es un espacio abierto para el diálogo, la información y el acompañamiento, y da continuidad al Congreso Federal “Juntos por la Prevención”, realizado en San Martín de los Andes. El objetivo es profundizar el trabajo iniciado y acercar herramientas a quienes las necesiten.

Además de Sebastián Mascherano, participará Lucas Caballero, exintegrante de Los Wachiturros, quien también contará su historia de transformación. Ambos compartirán escenario con organizaciones sociales, organismos públicos y privados, que presentarán recursos de prevención y acompañamiento.

El cronograma comenzará el viernes 19 a las 18 horas en el SUM del Concejo Deliberante de Neuquén (Leloir 370) con un acto de apertura encabezado por autoridades provinciales y municipales. Habrá un saludo especial de los invitados principales, Mascherano y Caballero.

El sábado 20, la actividad se trasladará al Espacio Duam. Desde las 14 hasta las 19 horas habrá charlas, exposiciones, presentación de herramientas de prevención y un taller de graffiti a cargo de Alex “El Enano” Heduvan. A las 18 hs, Lucas Caballero brindará su testimonio y cerrará con una presentación musical.

El domingo 21, también en el Espacio Duam, se realizará el cierre del evento junto al Instituto Bíblico Cristianos de Berea. Será un momento de encuentro espiritual, reflexión y comunidad, abierto a todos los vecinos interesados.

Durante los tres días, los asistentes podrán conocer los dispositivos disponibles en la provincia para abordar consumos problemáticos, interactuar con instituciones y fortalecer los lazos entre la ciudadanía y el Estado. El lema es claro: el verdadero encuentro no está en lo que destruye, sino en la vida, la esperanza y los sueños compartidos.