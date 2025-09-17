Sebastián Mascherano, hermano del exfutbolista Javier Mascherano, será uno de los principales oradores de “Neuquén Sin Drogas – El Verdadero Encuentro”, una iniciativa que busca poner en el centro a la prevención, la familia y la esperanza frente al flagelo de las adicciones. El evento se desarrollará del 19 al 21 de septiembre con entrada libre y gratuita.
Testimonio y prevención: Sebastián Mascherano será parte de "Neuquén Sin Drogas"
El evento tendrá lugar entre el 19 y el 21 de septiembre en el SUM del Concejo Deliberante y en el Espacio Duam. Se busca concientizar sobre consumos problemáticos y brindar herramientas de acompañamiento.
Durante 18 años, Sebastián atravesó una dura lucha contra las adicciones. Hoy, con más de 13 años limpio, se ha convertido en un referente nacional que recorre el país con un mensaje de superación. Su testimonio es uno de los más esperados del encuentro, que reunirá a múltiples sectores de la sociedad neuquina.
Neuquén Sin Drogas es un espacio abierto para el diálogo, la información y el acompañamiento, y da continuidad al Congreso Federal “Juntos por la Prevención”, realizado en San Martín de los Andes. El objetivo es profundizar el trabajo iniciado y acercar herramientas a quienes las necesiten.
Además de Sebastián Mascherano, participará Lucas Caballero, exintegrante de Los Wachiturros, quien también contará su historia de transformación. Ambos compartirán escenario con organizaciones sociales, organismos públicos y privados, que presentarán recursos de prevención y acompañamiento.
El cronograma comenzará el viernes 19 a las 18 horas en el SUM del Concejo Deliberante de Neuquén (Leloir 370) con un acto de apertura encabezado por autoridades provinciales y municipales. Habrá un saludo especial de los invitados principales, Mascherano y Caballero.
El sábado 20, la actividad se trasladará al Espacio Duam. Desde las 14 hasta las 19 horas habrá charlas, exposiciones, presentación de herramientas de prevención y un taller de graffiti a cargo de Alex “El Enano” Heduvan. A las 18 hs, Lucas Caballero brindará su testimonio y cerrará con una presentación musical.
El domingo 21, también en el Espacio Duam, se realizará el cierre del evento junto al Instituto Bíblico Cristianos de Berea. Será un momento de encuentro espiritual, reflexión y comunidad, abierto a todos los vecinos interesados.
Durante los tres días, los asistentes podrán conocer los dispositivos disponibles en la provincia para abordar consumos problemáticos, interactuar con instituciones y fortalecer los lazos entre la ciudadanía y el Estado. El lema es claro: el verdadero encuentro no está en lo que destruye, sino en la vida, la esperanza y los sueños compartidos.