Terminaron el mural en homenaje a Maradona en San Martín: este miércoles se reúnen para pedir justicia por su ídolo

Tal como lo viene informando Diario 7 Lagos desde hace varios meses, la filial de Gimnasia y Esgrima de La Plata en San Martín trabaja en el proyecto de poder darle forma al primer mural de Diego Armando Maradona en la localidad. La obra concluyó y ahora organizan una reunión para este miércoles desde las 18hs en concordancia con la concentración federal que se hará para pedir justicia por el astro del fútbol mundial.

Desde Triperos le informaron a Diario 7 Lagos que después de mucho trabajo, de juntar fondos para pagar los materiales y de poder buscar a la persona indicada para llevar adelante el trabajo, finalmente se dio paso a la obra.

Alejandro, referente de la filial, cuenta que la iniciativa surgió con fuerza tras la muerte de Maradona el pasado 25 de noviembre. El fanatismo de estos hinchas y admiradores de Maradona hizo que se haga una correcta gestión con el municipio para pedir el permiso.

El mural de Diego

Después de recibir el visto bueno por parte de la Secretaría de Cultura para tomar el espacio de Perito Moreno y Sarmiento, solo faltaba darle vida a las paredes de 8 y 10 metros que les fue concedida.

El trabajo estuvo a cargo de Pedro Fiori, un muralista local, que con mucho gusto y pasión llevó adelante el deseo de los integrantes de la filial. Tardó tres días para poder darle final a una de esas obras que quedará para siempre y que los fanáticos de Maradona no dejaron de visitar.

“Lo terminé el lunes. Yo hice lo que es el diseño y la realización completa, me llevó unos tres días. La verdad es que está lindo, siempre hay que cosas que se pueden seguir haciendo, pero sino no se termina más”, le explicó a Diario 7 Lagos el autor de la obra.

Al ser consultado por la importancia de un trabajo que se están repitiendo en diferntes ciudades del mundo, el artista aseguró: “Me gusta el fútbol, cuando me dieron la propuesta me dio ganas. La verdad es que no es menor que sea el dibujo de Maradona, estoy contento”.

Hay que destacar que este vecino estudió muralismo en la ciudad de La Plata y allí se contagió del amor del club. La causalidad o causalidad hizo que se contacte con la filial para poder ser protagonista de un sentido homenaje a Maradona.

Para la realización de este trabajo se realizaron diferentes tipos de rifas incluyendo entre los premios a varias camisetas de jugadores profesionales del club.

Reunión por el 10

Desde Triperos le informaron a Diario 7 Lagos que este miércoles desde las 18hs se van a reunir en el mural para pedir justicia por Maradona. Se trata de una concentración que se contextualiza dentro de la marcha federal que se armó para esta jornada. El epicentro estará en el Obelisco de Buenos Aires con la participación de la familia Claudia Villafañe, Dalma Maradona y Gianinna Maradona.

0 Compartidos